株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、総額1,500円分クーポンとオリジナルマルシェバッグ、人気の定番商品を詰め合わせたお得感満載の「福袋」を全国のペンギンベーカリーで限定販売いたします。売切次第終了となりますので、是非お早めにお求めください。

販売価格：税込2,000円販売期間：2026年1月2日（金）・3日（土） ※Coco川西能勢口駅東口店では販売いたしません。※店舗によって販売する年始の営業日時が異なる場合がございます。ペンギン公式ホームページの「お知らせ」の福袋に関する投稿をご確認いただくか、購入を希望される店舗へ直接お問い合わせください。※福袋は、1会計２個までの販売とさせていただきます。※予約販売は行っておりません。各日数量限定・先着順で売り切れ次第終了となります。※福袋の販売状況・在庫数等は来店される店舗へお問い合わせください。

『ペンギンベーカリー2026福袋』の内容はこちら！

①総額1,500円分！新春福袋クーポン券②ペンギンオリジナル マルシェバッグ（1枚）③とべない食パン（1斤）④カレーパンフォンデュ（1個）

①総額1,500円分！新春福袋クーポン券

ペンギンベーカリーからのお年玉！１回のお会計から500円割引になるお得なクーポンが3枚綴り、合計1,500円分！2026年末までゆっくりとお使いいただけます。【クーポン券のご利用条件】※本券は税込1,000円以上のお買い上げ1会計につき1枚のみ、全商品にご利用いただけます。※本券記載の「ご利用店舗」でのみお使いいただけます。※本券は現金とのお引換えはできません。※本券をご利用の際は、お釣銭が出ないよう額面以上にてご利用ください。お釣銭のお返しはできません。※他のクーポン・セールとの併用はできません。※クーポンの有効期限は、2026年1月5日（月）～12月31日(木)まで 。

②ペンギンオリジナル マルシェバッグ（1枚）

イラストをさりげなくあしらったオシャレなオリジナルマルシェバッグ。このマルシェバッグを持ってペンギンでお買い物をすると、毎回お会計から5円引きに！

③とべない食パン（1斤・5枚切）

卵・乳製品 不使用！北海道産小麦「ゆめちから」をつかいふんわり・もちもちに焼き上げました。飽きのこないシンプルな食パンは、豪華な食事が続くお正月の朝にぴったり！

④カレーパンフォンデュ（1個）

フォンデュチーズがとろける幸せのひと口で、笑顔こぼれる一年の始まりを迎えましょう！カレーパングランプリ®※で日本一に輝いたペンギン自慢のカレーパンを、お正月にぜひ！※カレーパンフォンデュは、2021カレーパングランプリ®・東日本揚げカレーパン部門で最高金賞を受賞

