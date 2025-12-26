サギヌマスイミングクラブは、Jリーグに所属する、プロサッカークラブの川崎フロンターレとの共催により、スポーツ庁主幹の「Sport for Tomorrow(スポーツ・フォー・トゥモロー)」事業の助成を受け、2025年12月19日・20日の2日間で、ベトナム・ホーチミン市(旧ビンズン省)にて、児童養護施設に在籍する子どもたちを対象とした国際交流・安全教育プログラムを実施いたしました。





プールイベント後の集合写真





■川崎フロンターレ×サギヌマスイミングクラブ 共通の理念と想い

この取り組みは、スポーツに触れる機会が限られている環境にある子どもたちに対し、サギヌマスイミングクラブが大切にしてきた「泳ぐ楽しさ」と「自らの命を守る力」を届けるとともに、川崎フロンターレが取り組んできたスポーツを通じた人材育成や国際交流の理念が重なり、両団体の共催により実現したものです。日本国内でそれぞれが長年培ってきた指導力や社会貢献の経験を生かし、スポーツの持つ力によって子どもたちの健全な成長と未来を支えたいという共通の想いを、国境を越えてベトナムの子どもたちへ届けることを目的としています。





サッカーイベント後の集合写真





■笑顔と挑戦があふれた当日のプログラム

当日は、川崎フロンターレによるサッカー教室と、サギヌマスイミングクラブによる水泳・安全教育を組み合わせたプログラムを実施しました。水泳教室では、水に慣れることから始め、水中での安全な行動や呼吸の仕方、万が一の際に慌てず対応するための基本動作について、実演を交えながら丁寧に指導を行いました。子どもたちは当初こそ緊張した様子を見せていましたが、次第に表情が和らぎ、挑戦を重ねるごとに自信を深めていく姿が印象的でした。水を「楽しむ」ことと同時に、「正しく知り、正しく備える」ことの大切さを学ぶ時間となりました。

また、水辺で起こりうる事故やその防止方法についても伝え、「自分の命は自分で守る」という意識を育む安全教育を実施しました。今回の体験は、子どもたちの日常生活においても、自身や周囲の仲間を守る行動につながることが期待されます。





プールでの指導(1)

プールでの指導(2)





■未来へつなぐ取り組み ― 継続的な溺水防止活動に向けて

サギヌマスイミングクラブは、日本国内で行ってきた溺水防止活動の知見を生かし、今後も継続的に、姉妹校であるFuji swimming clubと共にベトナム国内における水の安全教育の普及に取り組んでまいります。今後は、溺水防止における着衣泳の第一人者であり筑波大学名誉教授の椿本昇三先生と先に結んだ協定に基づき、より実践的で専門性の高い溺水防止教育を展開していく予定です。

スポーツは、楽しさだけでなく、人を育て、命を守り、未来をつなぐ力を持っています。川崎フロンターレとサギヌマスイミングクラブは、今後も共にその力を信じ、国内外を問わず、子どもたちの健やかな成長と安全に貢献する活動を続けてまいります。





現地養護施設での記念撮影





■実施概要

●実施日 ：2025年12月19日～12月20日

●実施場所：ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市(旧ビンズン省)

●主催 ：川崎フロンターレ／サギヌマスイミングクラブ(共催)









■会社概要

商号 ： 株式会社エスアンドエフ

所在地 ： 〒216-0014 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-17 STR73ビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 謙

設立 ： 1972年11月

事業内容： スイミングクラブ事業 http://www.saginuma.co.jp/

・サギヌマスイミングクラブ宮前平

・サギヌマスイミングクラブ鷺沼

フィットネス事業

・アルゴスポーツ宮前平

http://arugo-sports.net/

・ターゲットボディプラス武蔵小金井店

https://peraichi.com/landing_pages/view/koganei

・ターゲットボディプラス浦和店

https://peraichi.com/landing_pages/view/urawa

・ターゲットボディプラス十条店

https://peraichi.com/landing_pages/view/jujo

・Floria

https://floria-pilates.jp/





【ベトナム現地法人】

商号 ： SANDF VIETNAM CO., LTD.

代表者 ： 鮎澤 貴孝(Takanori Ayusawa)

設立 ： 2019年8月

事業拠点： ベトナム(ハノイ・ダナン)

事業内容： スイミングクラブコンサルタント業務

FujiSwimmingClub

Website ： https://fujiswimmingclub.com

Facebook： メインページ https://www.facebook.com/FujiSwimmingClub/

ダナン https://www.facebook.com/fujiswimmingclubdanang