株式会社BSサポートが運営するリゾート系家具ブランドKayu style(本社：群馬県邑楽郡、代表取締役社長：岡田 英明)は、イタリアSCOLARO社の日本総代理店であるスコラロジャパン株式会社(本社：東京都中央区)の屋外用高級パラソルの取り扱いを開始いたしました。





SCOLARO社製 屋外用高級パラソル





◯リゾート系家具ブランド『Kayu style』

『365DAYS RESORT』をコンセプトに、250種類を超えるさまざまな屋外・屋内用リゾート系家具を製造販売。海外リゾートホテルの家具を手がけるインドネシアの工場でつくられる完全オリジナルデザインです。国内における一般的な屋外家具のデザインは画一化されがちですが、Kayu styleのリゾート系ガーデンシリーズの家具は、屋外でも屋内でも使っていただける仕様・デザインとなっており、国内の家具展示会やリゾートホテル・レストランなどで高いご評価をいただいています。またデザインとクオリティコントロールを自社で行なっているため、ご要望に応じた特注製作やOEMなどにも対応しています。





Kayu style 1





Kayu style 2





Kayu style 3





◯世界に輝く、イタリアの美と技。

屋外用アルミ製高級大型パラソルメーカー SCOLARO

1974年、イタリアヴェネツィアのほど近くにて創業。デザイン性と機能性を追求したパラソルは、大空間を美しく演出。厳格な品質チェックを伴った製品は、世界中で愛され続けている信頼の源となっています。洗練されたデザインと徹底した品質管理でハイクラスホテルや高級レストランのみならず、街のカフェや個人邸など幅広く利用いただいています。





SCOLARO社納品事例(1)









SCOLARO社納品事例(2)





SCOLARO社納品事例(3)





◯Kayu style ハウスにて特別展示

Kayu styleとともに株式会社BSサポートが運営する住宅事業『Kayu style ハウス』の埼玉支店と伊勢崎展示場、太田展示場にてSCOLARO社パラソルを特別展示。





【展示】Kayu style ハウス 埼玉支店





Kayu style ハウス 埼玉支店

所在地：埼玉県久喜市青葉2-2-2

TEL ：0480-44-8745





【展示商品】

商品名 ：ヴェーラ

サイズ ：W2,000×D2,000×2,630(mm)

素材 ：アルミ(支柱・リブ)／アクリル(キャンバス地)

参考価格：160,600円(税込)

Made in Italy





【展示】Kayu style ハウス モデルハウス TBSハウジングセンター伊勢崎展示場





Kayu style ハウス

モデルハウス TBSハウジングセンター伊勢崎展示場

所在地：群馬県伊勢崎市宮子町3602-1

TEL ：0270-61-6150





【展示商品】

商品名 ：アウスロッド

サイズ ：W2,900×D2,900×H2,630 (mm)

素材 ：アルミ(支柱・リブ)／アクリル(キャンバス地)

参考価格：994,400円(税込)

Made in Italy





【展示】Kayu style ハウス モデルハウス TBSハウジングセンター太田展示場 1





【展示】Kayu style ハウス モデルハウス TBSハウジングセンター太田展示場 2





Kayu style ハウス

モデルハウス TBSハウジングセンター太田展示場

所在地：群馬県太田市下小林町703-1

TEL ：0276-55-1161





【展示商品】

商品名 ：リンドダーク

サイズ ：φ2,500×H2,550 (mm)

素材 ：アルミ(支柱・リブ)／アクリル(キャンバス地)

参考価格：159,500円(税込)

Made in Italy