【静岡・熱海】紅白で祝う、新年の一杯。熱海銀座おさかな食堂で年末年始の限定メニューが12月26日よりスタート！！
行列のできる「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社夢タカラ)は、現在静岡県内で8店舗運営させていただいております。
この度、「一年の締めくくり」と「新しい一年のはじまり」を祝う紅白をイメージした年末年始イベントメニューを2025年12月26日(金)から2026年1月12月(月)までの期間限定で開催いたします！*
一年の感謝と、新しい年への願いを込めて。
この時期だけの、年末年始限定イベントをぜひお楽しみください！
*おさかなパラダイスでは販売致しません。
紅白をイメージした年末年始イベントメニュー
■海鮮維新。旨さ黒船級！紅白丼開催！
一年の締めくくりと、新しい一年の始まり。
そんな特別な季節にふさわしいのが、紅白をテーマにした年末年始限定の「紅白丼」です。日本のお祝いに欠かせない「紅白」を、新年にふさわしい海の幸で大胆に、そして盛大に表現しています。船いっぱいに盛られた海鮮「出航！大漁タカラ船丼」は、“一年の感謝”と“新年の福”を丸ごと一隻に詰め込んだ特別な一杯です！
新しい一年の最高のスタートにぜひ期間限定丼をお試しください！
・開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月)
・販売店舗：熱海銀座おさかな食堂
熱海駅前おさかな丼屋
熱海渚町おさかな丼屋ビストロ
熱海銀座おさかな食堂はなれ
熱海おさかな大食堂
熱海おさかな食堂
熱海おさかな食堂炙り家
■年末年始紅白丼 限定メニュー
かに爪紅白てっぺんどーん
年末年始の「おめでたい瞬間」をそのままの一杯に。
山のように盛り付けられたマグロと、頂上にはうにといくら、かにが乗ったどーんとインパクト抜群の丼です。一年の締めくくりにも、始まりにも、ぜひ味わっていただきたい一杯です。
商品名 ： かに爪紅白てっぺんどーん
アレルギー： かに、小麦、いくら、大豆
価格 ： 2,780円
3,058円(税込)
おいしくなーれ紅白丼
名物である大人気のしらすどっさり丼を期間限定で紅白に！
2026年の幕開けを祝して価格を2026円(税抜き)にさせて頂きました。白はふっくら釜揚げしらす、紅は香ばしい桜エビ。スタッフが想いを込めてお客様の目の前でどっさり盛らせていただきます。「おいしくなーれ」という名前の通り、一年の始まりに笑顔と福を呼び込むそんな一杯です！ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
商品名 ： おいしくなーれ紅白丼
アレルギー： えび、ごま、大豆
価格 ： 2,026円
2,288円(税込)
※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。
海の幸4種丼
赤と白が美しく映える、年末年始にぴったりの王道海鮮丼です。
マグロ、真鯛、かに、いくらの4種類がのった素材そのものの旨みや、彩りを楽しめる一杯です。迷ったらまずはこれ！
ぜひこの機会にお試しください！
商品名 ： 海の幸4種丼
アレルギー： かに、小麦、いくら、大豆
価格 ： 1,880円
2,068円(税込)
開運八種桶丼
縁起のいいとされる「8」は「末広がり」を意味し、これから先の一年が広く、豊かに、幸せへと続いていく。そんな想いを込めて、金目鯛、本マグロ、かに、真鯛、桜エビ、いくら、うに、とびっこなど、選び抜いた8種類の海鮮を一桶にぎゅっと盛り込みました。見てめでたい、食べて嬉しい、幸せを感じられる一杯です。
末広がりの縁起を味わう、この期間限定丼をぜひこの機会にお楽しみください。
商品名 ： 開運八種桶丼
アレルギー： かに、エビ、小麦、いくら、大豆
価格 ： 2,780円
3,058円(税込)
出航！！大漁タカラ船丼
一年に一度のごちそうを船ごと味わう。
伊勢海老、本まぐろ、金目鯛、かに、桜エビ、うに、いくら、真鯛、サーモン、しらす、とびっこ３種類を乗せた夢船の誕生！！！
まるで宝箱を開けるように、一口ごとに違う美味しさと驚きが広がります。
見ても楽しい、食べても楽しい豪華海鮮丼です。
年末年始だけで特別航海、どうぞお乗り忘れなく！！！
商品名 ： 出航！！大漁タカラ船
アレルギー： エビ、かに、小麦、さけ、いくら、大豆
価格 ： 10,000円
11,000円(税込)
■「熱海銀座おさかな食堂」について
海鮮エンターテイメント食堂、熱海の「タカラ」を伝え、熱海の「夢」を語る酒場、熱海銀座おさかな食堂。
100年以上続く老舗のアパレル店舗をリノベーションした当店は「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。
熱海でしか味わえない脂乗り抜群の「地魚」をはじめとした、いろいろなお魚の魅力を味わってほしい。意外と知られていませんが、熱海市内には網代や伊豆山、大熱海に初島など、実に数多くの漁港があります。そして熱海の漁港は、アジや網代サバ、熱海サーモンに金目鯛、貝・エビ類など豊富な魚介類が水揚げされる、「地魚」の宝庫なのです。
オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。
■店舗概要
〈熱海銀座周辺〉
・熱海銀座おさかな食堂
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町8-8
アクセス ： JR熱海駅 徒歩14分
TEL ： 0557-82-3715
営業時間 ： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)
ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル30席／カウンター23席／座敷12席
URL ： https://www.osakana-atami.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakanashokudo/
・熱海銀座おさかな食堂はなれ
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町6-6
アクセス： JR熱海駅 徒歩14分
TEL ： 0557-55-7171
営業時間： 朝食 8：00～11：00(L.O. 10：00)
ランチ 11：00～16：00(L.O. 15：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
席数 ： テーブル60席
URL ： https://www.osakana-hanare.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_hanare/
・熱海渚町おさかな丼屋ビストロ
所在地 ： 〒413-0014 熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F
アクセス ： JR熱海駅 徒歩16分
TEL ： 0557-83-7055
営業時間 ： ＜平日＞
ランチ 11：00～16：30(L.O.16：00)
ディナー 17：00～21：00
＜土日祝＞
11：00～21：00(L.O.20：00、テイクアウトL.O.18：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 不定休 木曜が主になります。詳しくは店舗のSNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル52席
URL ： https://www.osakana-bistro.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_bistro/
・熱海銀座おさかな食堂炙り家
所在地 ： 〒413-0013 熱海市銀座町4-9
アクセス ： JR熱海駅 徒歩15分
TEL ： 0557-35-9790
営業時間 ： ランチ 平日 12：00～16：00(L.O.15：00)
土日祝 12：00～16：00(L.O.15：00)
ディナー 平日 16：00～22：00(L.O.21：00)
土日祝 16：00～22：00(L.O.21：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 祝日・繁忙期を除く月曜日 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
座席 ： テーブル29席
URL ： https://www.osakana-aburiya.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_aburiya/
〈駅前エリア〉
・熱海おさかな大食堂
所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F
アクセス： JR熱海駅 徒歩3分
TEL ： 0557-48-6855
営業時間： ランチ 11：00～15：00(L.O. 14：30)
： ディナー 17：00～21：00(L.O. 20：00)
※店外に並ばれている状況により、L.O.時間よりも早く
受付を止める場合がございます。ご了承ください。
定休日 ： 不定休 詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
席数 ： テーブル85席
URL ： https://www.osakana-daishokudo.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_daisyokudo/
・熱海駅前おさかな丼屋
所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町3-7
アクセス： JR熱海駅 徒歩2分
TEL ： 0557-81-3339
営業時間： イートイン 10：00～17：00
： テイクアウト 10：00～17：00
定休日 ： 不定休 月曜日が主になります。詳しくは店舗SNSよりご確認ください。
座席 ： テーブル18席
URL ： https://www.osakanadon-atami.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakanadon.atami/
〈御殿場エリア〉
・熱海おさかな食堂
所在地 ： 〒412-0023
御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区
アクセス： 東京駅、新宿駅など主要駅より直行高速バスあり
TEL ： 0550-84-8040
[営業時間]
入店の整理券を9時半から配布しております。季節によって変動あり。
3月～11月： 11：00～20：00(L.O.19：00)
12月～1月： 平日 11：00～19：00(L.O.18：00)
： 休日 11：00～20：00(L.O.19：00)
2月 ： 11：00～19：00(L.O.18：00)
定休日： 施設休館日に準ずる
座席 ： テーブル60席
URL ： https://www.osakana-gpo.com/
SNS ： https://www.instagram.com/osakana_gpo/
■会社概要
会社名 ： 株式会社夢タカラ
所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室
代表者 ： 代表取締役 下鳥正人
設立 ： 2007年8月
事業内容 ： 農産物直売所運営・飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング
資本金 ： 1,000万円
公式サイト： https://www.yumetakara.com/