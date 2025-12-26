オズマ株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：西村 直也)は、ポーチの内側・外側からの炎が燃え広がりにくい難燃性素材を使用した耐火ポーチ「PH-FP01MSV/PH-FP01LSV」を発売中です。





火災時の炎から本製品に収納した貴重品を守り、本製品に収納したバッテリー内蔵機器から発火した際に延焼リスクを低減することができます。





近年、モバイルバッテリーなどのバッテリー内蔵機器の使用機会が増える一方で、持ち運びや保管時の安全性に対する意識が高まっています。本製品は、難燃性・耐水性のある素材を採用し、日常使いから旅行や出張など幅広いシーンでの使用を想定して発売しました。

※難燃性・耐水性素材を使用していますが、不燃性・防水性を保証するものではありません。









◯製品の特徴

・様々なニーズに対応した3種類のサイズをご用意しています。

Sサイズ(カラビナ付き)：H100×W150mm

ワイヤレスイヤホンや電子タバコ、

カード類などの貴重品に最適なサイズです。

※1月下旬発売開始予定

Mサイズ ：H130×W200mm

小型モバイルバッテリーやスマートフォン、

パスポートなどの貴重品に最適なサイズです。

Lサイズ ：H200×W250mm

ハンディファンやモバイルバッテリー、

様々な貴重品の収納に最適なサイズです。





Sサイズ シルバーの画像 1月下旬発売

Mサイズの画像

Lサイズの画像





・ファスナー部分まで覆う構造で、しっかり保護します。





・持ち運びやすく、防災用品の1つとしての活用も想定しています。

万が一に備えるアイテムとしてもご使用いただけます。





・難燃性テストを実施しています。

難燃性を示す規格アメリカの規格：UL94 VTM-0 と、難燃性を示す日本国内基準：JIS L1091A-2法 で難燃性試験を実施しています。





耐火設計





・耐水性テストを実施しています。

水に濡れても染み込みにくい素材・止水ファスナーを採用しています。

耐水性を示す日本国内基準：JIS L1092法(高水圧法)で耐水性試験を実施しています。





耐水設計





◯バッテリー内蔵機器を収納した場合の注意点

・モバイルバッテリーやハンディファンなどバッテリーが内蔵された機器を収納する際に、本体が膨張・発熱・異臭などの異常が見られた場合にはすぐにご使用を中止して、適切に処分してください。処分方法については、お住まいの自治体などへお問い合わせください。

・万が一、本製品に収納した機器から発火した場合には、水を張ったバケツへ投入するなどすぐに消火を行なってください。





機内持ち込みルール





※本製品は燃えにくい素材・構造を採用していますが、状況(周辺環境、火災の規模、温度、持続時間)によって内容物が破損する可能性があります。特に長時間の高温や直接の炎にさらされた場合、内部の温度が上昇し内容物の変形・変色・燃焼が起こる場合があります。万が一、内容物が損傷した場合には当社では一切の責任を負いかねます。

※本製品は耐火性能と耐水性能に特化して、完全な防炎性・防水性・防熱性・耐衝撃性を備えているものではありません。耐火金庫などの代替えにはなりませんので重要な資産の保管には併用をおすすめします。









◯企業情報

オズマ株式会社は1997年に創業し、携帯電話用周辺機器の企画、開発、製造及び販売、その他電子関連機器の販売を行なってまいりました。

携帯電話の実用品パーツ、アクセサリー及び一般電化製品の企画から、製造、販売までを一括して行い、便利で安全・安心できる便利な商品を販売する事を目的としています。





過去の経験や常識にとらわれず、「すべてはゼロから始まる」という視点に立つこと。

それこそが、社会の変化を的確に捉え、今この瞬間にお客様が最も必要としている製品やサービスを生み出す原動力になると私たちは信じています。

私たちオズマは、時代の変化を前向きに受け止め、進化を恐れず、挑戦を惜しまず、来るべき次代においても、社会にとって不可欠な存在であり続けたいと願っています。









◯会社概要

会社名 ： オズマ株式会社

本社所在地： 神奈川県横浜市港北区樽町4-5-14

代表者 ： 代表取締役 西村 直也

設立 ： 平成07年(1997年)11月

URL ： https://www.osma.co.jp/