北海道国立大学機構は、文部科学省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の一環として、2026年2月2日(月)に北海道内の企業・自治体・産業振興機関などの人事・教育担当者を対象とした「第2回リスキリング教育研究会」を開催します。本研究会は、企業や地域における人材育成・リスキリングの実践事例を共有し、現場で活かせる学びの設計や仕組みづくりを、参加者同士の対話を通じて考える場です。

第2回では、先進的な取り組み事例や研究知見をもとに、「人材育成をいかに自社・自組織に根付かせるか」を、講演・事例紹介・意見交換を通じて理解を深めていきます。





リスキリング教育研究会









【参加メリット】

・同様の課題を持つ他社・他部門とネットワークを形成できる

・他社の成功例、失敗例を含む事例から具体的なヒントを得ることができる

・ディスカッションを通じて、自社の人材育成施策のアイデア・計画立案力が高まる





▼第1回リスキリング教育研究会ダイジェスト動画

https://www.youtube.com/watch?v=x9lasWczHBw





＊＊詳しくはコチラから＊＊

https://recurrent-education.jp/vol2/









【開催概要】

日時 ：2026年2月2日(月)14:00～16:00

開催方法：オンライン開催(Zoom)

対象 ：道内の企業・自治体・産業振興機関にて、人事・教育研修を担当する方

定員 ：定員50名(申込多数の場合は1団体につき1名まで)

参加費 ：無料

申込締切：2026年1月28日(水)17:00迄

主催 ：国立大学法人 北海道国立大学機構 / 小樽商科大学

運営 ：リスキリング教育研究会事務局(キャリアバンク株式会社)





＊＊申込はコチラから＊＊

https://recurrent-education.jp/vol2/form/form.html





＜申込に関するお問い合わせ先＞

キャリアバンク株式会社

TEL ： 011-251-3353(平日9:30～18:00)

メール： recurrent@career-bank.co.jp









【プログラム】

■オープニング・趣旨説明

■企業事例プレゼンテーション

登壇企業：中道リース株式会社

「社員の成長が、会社の成長を支える～中道リースの人材育成の実践～ 」

■解説・理念フレームワーク紹介

小樽商科大学大学院商学研究科 アントレプレナーシップ専攻 教授 筈井 俊輔 氏

■グループディスカッション

■全体共有・講評









【登壇企業について】

中道リース株式会社

中道機械株式会社の子会社として1972年創業。

2009年親会社の倒産後、数少ない独立系総合リース会社として今に至る。中小企業の発展のために尽くし、支援するために社員各々がスキルアップし、お客様と共に成長してきた。