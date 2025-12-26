iPhoneの写真を完全削除しても復元できる無料アプリまとめ
株式会社Tenorshareは、12月25日（木）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、2PC、3PCに対応しました。
★iPhone写真復元アプリTenorshare UltData 公式サイト：https://x.gd/MfeKN
iPhoneを使っていると、「間違えて大事な写真を消してしまった！」という経験は誰にでもあります。しかし、iPhoneでは単に「削除」しただけでは写真は完全に消えず、復元できる可能性があります。
この記事では、iPhoneの写真を完全に削除する方法と、無料で復元できるアプリを詳しく紹介します。
まず確認：iPhoneの「最近削除した項目」とバックアップから消した写真を復元
iPhoneで写真を削除したら、まずは 「最近削除した項目」 を確認してください。ここに残っていれば簡単に復元可能です。
それでも見つからない場合は、バックアップから復元 を試しましょう。iCloudやiTunesのバックアップを利用すれば、削除してしまった写真も取り戻せることがあります。バックアップからの復元方法については、下記の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください→https://x.gd/Elo7q
上記の方法でどうしても復元できないの場合は、iPhoneデータ復元ソフトを使えば、まだ復元できる可能性があります。
無料で使えるiPhone完全削除写真復元アプリおすすめ5選
iPhoneで削除してしまった写真を復元するには、PC用とスマホ用のデータ復元ソフトを活用するのがおすすめです。ここで紹介するソフトは、操作の簡単さや復元性能に優れており、状況に応じてパソコンでもスマホでも使用できます。もっと詳しくは下記の記事をご参考ください
iPhoneで完全に削除された写真を復元できるおすすめアプリ10選：https://x.gd/4adXa
1．Tenorshare UltData - iPhoneデータ復元（3日間無料）
Tenorshare UltDataは、iPhoneやiPadの削除された写真や動画、メッセージなどを復元できるPC向けのデータ復元ソフトです。Windows・Mac両方に対応しており、初心者でも簡単に操作できるのが特徴です。さらに、3日間無料で全機能を試せるため、まず試してから購入を検討できます。
メリット
■幅広いデータ形式に対応（写真・動画・メッセージなど）
■初心者でも使いやすい直感的なUI
■3日間無料で全機能を試せる
デメリット
■無料期間終了後は有料版にアップグレードが必要
■高度な復元にはPC接続が必要
★Tenorshare UltData公式サイト：https://x.gd/MfeKN
●UltData の3日間無料体験版リンク：https://reurl.cc/vKp861
●UltData（Mac）の3日間無料体験版リンク：https://reurl.cc/dq1vL2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338082&id=bodyimage1】
2. EaseUS MobiSaver
EaseUS MobiSaverは、iPhoneの削除された写真や動画をスキャンして復元できるPC向けソフトです。Windows・Macに対応しており、基本的な復元機能を無料で試すことができます。
メリット
■Windows・Mac両方で使用可能
■無料版でも一部写真の復元が可能
■シンプルな操作で初心者向け
デメリット
■無料版は復元できるデータ量に制限あり
■高度な復元機能は有料版のみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338082&id=bodyimage2】
3. Disk Drill（ディスクドリル）
Disk Drillは、PCに接続したiPhoneから削除された写真や動画を復元できるソフトです。Windows・Mac対応で、簡単なスキャン操作で復元可能です。
