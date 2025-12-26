株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション社外取締役に魚原大（株式会社D-Revolution）が就任
― フィットネスインストラクターのセカンドキャリア創出を通じ、キッズダンスFC「リディアダンスアカデミー」の普及・拡大を加速 ―
株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション（本社：大阪府、代表取締役：三木侑平、以下「SLI」）は、このたび 魚原大（株式会社D-Revolution） が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。
本就任を通じて、SLIが展開するキッズダンスフランチャイズ「リディアダンスアカデミー」の全国的な普及・拡大をさらに推進するとともに、フィットネスインストラクターの新たなキャリアパス創出に取り組んでまいります。
■ 就任の背景
SLI代表の 三木侑平 は、かつてフィットネスインストラクターとして現場に立ち続けてきました。その中で、業界が抱える大きな課題を強く実感してきました。
◎プレイヤーとしての活動には、年齢・体力的な限界がある
◎現場経験を積んでも、その先のキャリア選択肢が限られている
◎独立や経営への挑戦はハードルが高く、十分なサポート体制がない
こうした課題は、魚原大氏と三木の「原点」でもあるフィットネス業界全体が長年抱えてきた構造的な問題でもあります。
■ リディアダンスアカデミーFCという“次のステージ”
SLIが展開する「リディアダンスアカデミー」は、キッズダンスを軸としたフランチャイズモデルとして全国に拡大を続けています。
このFCモデルは、「プレイヤーとしての経験を、経営という新たな役割に転換する」ことを可能にします。
◎現場で培った指導力・コミュニケーション力をそのまま活かせる
◎子どもたちの成長に関わり続けられる社会的意義
◎安定した運営モデルによる、現実的な独立・事業化
フィットネスインストラクターのセカンドキャリアの一環としてのFC参画は、業界にとっても持続可能な選択肢になると考えています。
■ 魚原大 社外取締役就任の意義
魚原氏は、フィットネス業界における事業構築・人材育成・組織マネジメントにおいて豊富な実績を有しています。
今回の社外取締役就任により、
◎FC事業の戦略設計・スケール支援
◎フィットネス人材のキャリア転換モデル構築
◎業界全体を見据えた持続可能な仕組みづくり
を強化し、SLIの成長を加速させていきます。
■ 社外取締役略歴
魚原大（株式会社D-Revolution）
1980年大阪府門真市生まれ。幼少期よりスポーツに親しみ、野球・バスケットボールを経験。
聖徳社会体育専門学校にて解剖学・人体生理学・栄養学・幼児心理学などを学び、2000年よりフィットネス業界に従事。幼児・ベビー向けスイミング指導から、フィットネス全般の指導を担当する。
その後、フィットネスクラブコスパ（大阪ガス運営）のエアロビクス養成コースを経てフリーランスに転向。カナダへの語学留学を経験し、国内外で活動するインターナショナルインストラクターとして活躍。
インストラクターオブザイヤー最優秀賞（2009年）をはじめ、国内外の主要コンテストで多数の受賞・入賞実績を持つ。
2014年に一般社団法人ALTAおよび株式会社D-Revolutionを設立。
フィットネス・ウェルネス分野における人材育成、事業開発、団体運営に携わり、現在は複数の業界団体理事も務めるなど、現場経験と経営視点の両面を兼ね備えたフィットネス業界の第一人者。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338069&id=bodyimage1】
