女性が1年間で美容室に費やす時間、最多は10～14時間！「1年間で美容室にどれくらい時間を費やしましたか？」のアンケート調査
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の女性を対象に、「1年間で美容室にどれくらい時間を費やしましたか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、女性が美容室で1年間に費やす時間とその時間意識について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の女性
回答数: 100名
調査期間: 2025年12月2日 ～ 2025年12月23日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15253
■女性が1年間で美容室に費やす時間、最多は10～14時間！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338056&id=bodyimage1】
「1年間で美容室にどれくらい時間を費やしましたか？」の質問では、『1~4時間』が21%、『5～9時間』が29%、『10～14時間』が32%、『15～19時間』が10%、『20～24時間』が6%、『25時間～』が2%という結果となりました。
■美容室に費やす時間は「ちょうど良い」と感じる女性が過半数
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338056&id=bodyimage2】
「美容室に費やした時間の長さについて、あなたの考えに最も近いものはどれですか？」の質問では、『もっと増やしたい』が12%、『ちょうど良い』が51%、『もっと減らしたい』が37%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
【もっと増やしたい】
[年間合計:1～4時間]
・お金がないから本当にぎりぎりまで行かないけど、本当はもっと行きたい。（30代／女性／正社員／秋田県）
・現在2歳児の子育てと妊娠中なのでなかなか美容室にいけません。時間も無いのもありますが二年半以上働いてないので自由に使えるお金が無いためなかなか難しいです。（30代／女性／専業主婦／愛媛県）
・子育て中につきなかなか自分の行きたいタイミングで美容室に行くことができず毎度夫が休みの日に何も予定がないことを確認し、子供を確実に見ててもらえることを約束した上で予約しています。ゆっくり施術を受けてリフレッシュしたいです。（30代／女性／専業主婦／東京都）
[年間合計:5～9時間]
・時間やお金の余裕があれば普段の施術内容にプラスして頭皮マッサージなどのメニューを追加したいからです。（30代／女性／パート、アルバイト／愛媛県）
・お金に余裕さえあればもう少し増やしてヘアカラーを持続させたい。（20代／女性／パート、アルバイト／大阪府）
・美容室はとても心地よく、体も気分もポカポカしてリラックスできます。エステに行った後のような感覚なので、終わったらすぐ帰るのではなく、少し余裕のある時間を過ごしたいです。（40代／女性／正社員／東京都）
[年間合計:10～14時間]
・美を継続したいから（20代／女性／専業主婦／鹿児島県）
・髪は毎日見るから（20代／女性／専業主婦／東京都）
・ブリーチをしてから髪質が変わり、髪のメンテナンスの大事さを感じています。髪を切る・染めるだけでなく、もっとトリートメントをしに行ったりしたいので、美容院に費やす時間を増やしたい。（20代／女性／専業主婦／福岡県）
【ちょうど良い】
[年間合計:1～4時間]
・ちょっとした気分転換になるくらいが良いので（50代／女性／専業主婦／神奈川県）
・年4回。毎回カットとスタイリングで1時間弱です。もっと早く終わってもいいのですが、あまり短くても料金に見合わない気がするので、まあちょうどいい感じかなと思います。（40代／女性／自営業、自由業／鳥取県）
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の女性
回答数: 100名
調査期間: 2025年12月2日 ～ 2025年12月23日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15253
■女性が1年間で美容室に費やす時間、最多は10～14時間！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338056&id=bodyimage1】
「1年間で美容室にどれくらい時間を費やしましたか？」の質問では、『1~4時間』が21%、『5～9時間』が29%、『10～14時間』が32%、『15～19時間』が10%、『20～24時間』が6%、『25時間～』が2%という結果となりました。
■美容室に費やす時間は「ちょうど良い」と感じる女性が過半数
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338056&id=bodyimage2】
「美容室に費やした時間の長さについて、あなたの考えに最も近いものはどれですか？」の質問では、『もっと増やしたい』が12%、『ちょうど良い』が51%、『もっと減らしたい』が37%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
【もっと増やしたい】
[年間合計:1～4時間]
・お金がないから本当にぎりぎりまで行かないけど、本当はもっと行きたい。（30代／女性／正社員／秋田県）
・現在2歳児の子育てと妊娠中なのでなかなか美容室にいけません。時間も無いのもありますが二年半以上働いてないので自由に使えるお金が無いためなかなか難しいです。（30代／女性／専業主婦／愛媛県）
・子育て中につきなかなか自分の行きたいタイミングで美容室に行くことができず毎度夫が休みの日に何も予定がないことを確認し、子供を確実に見ててもらえることを約束した上で予約しています。ゆっくり施術を受けてリフレッシュしたいです。（30代／女性／専業主婦／東京都）
[年間合計:5～9時間]
・時間やお金の余裕があれば普段の施術内容にプラスして頭皮マッサージなどのメニューを追加したいからです。（30代／女性／パート、アルバイト／愛媛県）
・お金に余裕さえあればもう少し増やしてヘアカラーを持続させたい。（20代／女性／パート、アルバイト／大阪府）
・美容室はとても心地よく、体も気分もポカポカしてリラックスできます。エステに行った後のような感覚なので、終わったらすぐ帰るのではなく、少し余裕のある時間を過ごしたいです。（40代／女性／正社員／東京都）
[年間合計:10～14時間]
・美を継続したいから（20代／女性／専業主婦／鹿児島県）
・髪は毎日見るから（20代／女性／専業主婦／東京都）
・ブリーチをしてから髪質が変わり、髪のメンテナンスの大事さを感じています。髪を切る・染めるだけでなく、もっとトリートメントをしに行ったりしたいので、美容院に費やす時間を増やしたい。（20代／女性／専業主婦／福岡県）
【ちょうど良い】
[年間合計:1～4時間]
・ちょっとした気分転換になるくらいが良いので（50代／女性／専業主婦／神奈川県）
・年4回。毎回カットとスタイリングで1時間弱です。もっと早く終わってもいいのですが、あまり短くても料金に見合わない気がするので、まあちょうどいい感じかなと思います。（40代／女性／自営業、自由業／鳥取県）