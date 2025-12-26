妊娠後期（28～36週）の32歳女性、東京都世田谷区「LUNA MICOASU 自由が丘」でのバザルトマタニティ温熱ケア実例報告
【妊娠後期のむくみに寄り添った温熱ケアの実例】
東京都世田谷区奥沢の「LUNA MICOASU 自由が丘」より、妊娠後期における温熱ケアの実例が報告されました。
今回紹介するのは、妊娠28週～36週の期間に通われた32歳の女性です。
来店時は、妊娠後期特有の全身のむくみ、特に足の甲が強く張り、毎日のように脚がつってしまうことに悩まれていました。夜間の不快感もあり、睡眠の質が下がっていることへの不安も感じられていたといいます。
施術は妊娠後期に配慮した温石トリートメントを、3週間に1回のペースで計3回実施しました。
強い刺激を与えるのではなく、遠赤外線の温かさを活かしながら、全身の巡りを整えることを重視したケアが行われました。
施術を重ねる中で、ご本人からは
「人生でこんなにむくんだのは初めてというくらい足の甲がパンパンだったのに、完全にむくみが取れた」
「毎日つっていた脚が、つらなくなった」
「とても快適に眠れるようになった」
といった変化の声が聞かれました。
担当セラピストの竹井先生からも、
「全身のむくみが取れ、身体全体がすっきりされた印象でした。血流が良くなったことで表情も明るくなり、安心感が増している様子が感じられました」
と、身体面・精神面の両方での変化が確認されています。
【サロン情報】
サロン名：LUNA MICOASU 自由が丘
所在地：東京都世田谷区
担当セラピスト：竹井先生
公式サイト：https://luna-micoasu.com/
【妊娠期に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠期のケアは「一時的な不調への対処」ではなく、安心して日常を過ごすための“支え”であると考えています。
今回の実例について、「LUNA MICOASU 自由が丘」の竹井先生は次のように話しています。
「痛みや不安の少ない産前産後を過ごしてほしいという思いで活動しています。妊娠中の不調は“当たり前”ではありません。きちんとケアをすれば、身体は楽になります。心も体も安心して過ごせるよう、お一人おひとりに寄り添った施術を大切にしています。」
妊活期・妊娠期・産後は、それぞれが切り離された時期ではなく、身体の状態が連続して変化していく時間です。
そのため、点ではなく線で支えるケアが求められています。
バザルト（R）ストーントリートメントは、遠赤外線の温熱効果を活かし、強い刺激に頼らず、巡りと緊張の緩和を目指す技術です。妊娠期においても、無理のない姿勢と施術内容で提供できる点が、多くのサロンで支持されています。
本部校としては、今後も現場の声を大切にしながら、「安心して通える環境」「続けられるケア」「支える存在」としての温熱ケアの在り方を、全国のサロンとともに発信していく方針です。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
配信元企業：株式会社ウェルフィット
