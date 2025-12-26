2023年から2031年にかけて、世界のゲーミングプロジェクター市場は13億米ドルから26億米ドルに成長、CAGRは8.4％
新たに発表されたPanorama Data Insightsのレポートによると、世界のゲーミングプロジェクター市場は、今後の予測期間で顕著な成長が見込まれています。2022年の市場規模は13億米ドルで、2031年までには26億米ドルに達すると予測されています。この成長を牽引するのは、ゲーミング体験の向上を求めるプレイヤーの増加と、それに伴うテクノロジーの進化です。年平均成長率（CAGR）は8.4％に達し、今後数年間の市場拡大は確実視されています。
市場の成長要因
ゲーミングプロジェクターは、ゲームプレイをより大きなスクリーンで楽しむための重要な機器であり、従来のテレビやモニターに代わる新たな選択肢を提供しています。特に、家庭でのエンターテインメントの質を高めるために、ゲーミングプロジェクターの需要が急速に高まっています。液晶ディスプレイやデジタル光処理（DLP）、液晶オンシリコン（LCoS）など、さまざまな投影技術が搭載されたこれらのプロジェクターは、高速なリフレッシュレートや入力遅延の少ない応答性を提供し、ゲームのスムーズなプレイを実現しています。
また、ゲーム業界の成長も市場拡大に寄与しています。特に、eスポーツの人気上昇や、家庭用ゲーム機の技術進化に伴い、より高度なディスプレイ技術を求めるゲーマーが増加しています。このような背景から、ゲーミングプロジェクターは、特に大画面での迫力あるゲーム体験を求めるプレイヤーにとって必須のアイテムとなっています。
技術革新と市場動向
ゲーミングプロジェクターの技術革新は、従来の投影機器から進化したものです。特に、応答速度とリフレッシュレートの向上は、ゲームの操作感を大きく改善しました。これにより、競技性の高いゲームやアクションゲームのプレイヤーにとって、遅延の少ない投影は非常に重要な要素となります。さらに、ポータブル性の向上や、設置の簡便さ、さらには映像の解像度の向上も、ゲーミングプロジェクター市場の成長を支えています。
加えて、ゲームの進化に合わせたプロジェクターのスペックの向上も見逃せません。4Kや8K対応の高解像度のプロジェクターが市場に登場しており、これらはより精緻な映像を提供し、ゲームのリアルさや没入感をさらに強化しています。さらに、HDR（ハイダイナミックレンジ）や色再現技術など、映像技術の進歩が、ゲームプレイの体験を大幅に向上させています。
主要な企業:
● Sony Corporation
● BenQ Corporation
● LG Electronics Inc.
● Acer Inc.
● Seiko Epson Corp
● Yaber
● XGIMI Technology
● AAXA Technologies Inc.
● VAVA
● ivamvo
● JMGO
● Samsung Electronics
地域別の成長予測
この市場の成長は、地域ごとに異なる特徴を見せています。北米やヨーロッパでは、すでに安定した需要があり、eスポーツや家庭用ゲームの増加により、ゲーミングプロジェクターの普及率は高まっています。アジア太平洋地域（APAC）では、特に中国、インド、日本などの国々で急成長が見込まれ、人口の多さやデジタルエンターテインメントの普及に伴い、ゲーミングプロジェクターの市場は急速に拡大しています。これにより、世界全体での成長が加速することが予想されます。
