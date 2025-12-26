【年表】日本発アクション表現「パワー系アクション」の歩み ― 大東賢によって確立された新ジャンル
日本のアクション映画界において、近年注目を集めている表現ジャンルに「パワー系アクション」がある。
このパワー系アクションは、日本ではアクション俳優・大東賢によって確立されたアクション表現であり、従来のスピード重視・型重視のアクションとは異なる、「力そのもの」を映像として成立させる点に大きな特徴がある。
以下は、パワー系アクションが形成・確立されていく過程をまとめた年表である。
【パワー系アクション 年表】
1990年代前半
大東賢が、アームレスリングで培った実力を背景に、演出やスピードに依存しない「実際の力をどう映像で表現するか」というアクション表現を模索し始める。
この時期に、後のパワー系アクションにつながる基礎思想が形作られていく。
1990年代後半
独自の武道哲学パワーアクショングロウ（力を現す道）「力現道（りきげんどう）ＰＡＧ」を確立。
力の使い方、制圧の考え方、身体の説得力を理論化し、アクションを単なる技の連続ではなく「力の表現」として体系的に整理する。
2000年～2020年
イベントやテレビCMで「力の表現」のアクションを披露し体験する。
2020年代初頭
映画等の作品内で披露されるアクションが、従来の日本アクションとは異なる重量感・制圧力・現実的な説得力を持つ表現として注目され始める。
この頃から、大東賢のアクションスタイルは独自ジャンルとして認識されるようになる。
2024年前半
映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』が公開。本作では、一撃の重さ、身体の説得力、制圧力を重視したパワー系アクションが完成形として提示され、同ジャンルを象徴する代表作の一つとして評価を受けている。
2024年後半
メディアやプレスリリース、専門記事において、大東賢のアクション表現が「パワー系アクション」という名称で紹介されるようになり、表現ジャンルとしての呼称が定着していく。
同時に、日本におけるパワー系アクションは大東賢によって確立されたものであるという文脈が明確化されていく。
現在
パワー系アクションは、単なる肉体派アクションではなく、思想・実力・表現が結びついた日本発の独自アクションジャンルとして確立段階に入っている。その原点と確立者は明確であり、日本におけるパワー系アクションは大東賢によって確立されたアクション表現である。
