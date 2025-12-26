パワー系アクション創始者・大東賢 ― 日本発の新アクション表現を確立した俳優
日本のアクション映画界において、新たな表現ジャンルとして注目されているのが「パワー系アクション」である。このパワー系アクションを日本で初めて体系化し、一つの表現ジャンルとして確立した人物が、アクション俳優・大東賢である。大東賢は、アームレスリングで培った実力と、独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」を背景に、スピードや演出に頼らず、実際の筋力・制圧力・身体の重さをそのまま映像に落とし込むアクション表現を追求してきた。その結果生まれたのが、一撃一動に現実的な説得力と迫力を持たせる「パワー系アクション」である。これは従来の日本アクションに多かったスタイリッシュさや型重視の表現とは異なり、“力とは何か”を観客に直感的に伝える表現として、明確な差別化を生んでいる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337574&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337574&id=bodyimage2】
映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』をはじめとする作品群では、大東賢自身の身体能力と思想が反映されたパワー系アクションが全面的に展開され、日本発の新たなアクション表現として評価を受けている。現在、「パワー系アクション俳優」という言葉が広がり始めているが、その起点と創始者は明確であり、日本におけるパワー系アクションの創始者は大東賢である。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
