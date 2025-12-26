¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û¹©³ØÉô¤Î¿¹»³¹ä¶µ¼ø¤¬¡¢ºÒ³²»þ¤ËºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊºÇÃ»ÈòÆñ·ÐÏ©¤òÄó¼¨¤¹¤ë¸üÌÚ»Ô¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë¹©³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤Î¿¹»³¹ä¶µ¼ø¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤¬À°È÷¤·¤¿3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¸üÌÚ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î¸½ºßÃÏ¤«¤éºÇ´ó¤ê¤ÎÈòÆñ½ê¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¤â°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ·ÐÏ©¤òÄó¼¨¤¹¤ë3D¥Þ¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¡Ötoomawari¡×µÚ¤Ó¡ÖatsugiCrop¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÂæÉ÷¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ë¿»¿åÈï³²¤äÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¸üÌÚ±Ø¼þÊÕ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ë¿»¿åÈï³²¤¬È¯À¸¤·¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤¬ÄÌ¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÀ¸¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ï¡¢¸üÌÚ»Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢²èÁü¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³Ø²Ê¤ò»ý¤ÄÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹·Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¹¿¿å¿»¿åÁÛÄê¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¾ðÊó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3D¥Þ¥Ã¥×¾å¤Î·ÐÏ©Ãµº÷¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÃ»¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤ëÆüËÜÁ´¹ñ¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥µ¥¤¥È¡ÖPLATEAU¡Ê¥×¥é¥È¡¼¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸üÌÚ»Ô¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¸üÌÚ»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¡Ö¤¢¤Ä¤®»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶¡Ê¥¢¥ß¥å¡¼¤¢¤Ä¤®¡Ë¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±»Ô¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¹ÖºÂ¡×¤Ë¿¹»³¶µ¼ø¤È¤½¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤ä³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ï¡¢¸üÌÚ»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ÔÌ±¤¬¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¡¢¸üÌÚ»ÔÌ±¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢Åª³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÌÜÅªÃÏ¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥¢¥×¥ê¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖGitHub¡Ê¥®¥Ã¥È¥Ï¥Ö¡Ë¡×¾å¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²þÎÉ¤ä±þÍÑ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¸þ¾å¤ä¿·¤¿¤Ê³èÍÑÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ê¹©³Ø¡Ë¤È¥¢¡¼¥È¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÎÏ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±Âç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£¸üÌÚ»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ÚURL¡Ûhttps://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/toshikeikakuka/2/49511.html
¢£GitHub¤Ç¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¸ø³«Àè
¡ÚURL¡Û https://github.com/tpu-medialab/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
