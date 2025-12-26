株式会社グローカルネット(本社：東京都目黒区、代表取締役：柿田 文和)は、Amazonサイトで販売中のクルマのWiFi「KURUFi(クルファイ)」と、100GB(365日有効)の通信プランセットを36％割引の9,252円(税込)、5GB(30日有効)の通信プランセットを41％割引の5,832円(税込)となる期間限定セールを実施いたします。

また、追加チャージは期間中一律15％割引の価格でお得に購入が可能になります。





セール期間は2025年12月26日(金)から1月7日(水)まで。年末年始の帰省や旅行、出張時のネット環境をお得に整えるチャンスです。





KURUFi イメージ画像





◆【セール対象商品概要】

商品名 ： KURUFi 本体＋100GB 365日プラン セット

セール価格： 通常価格 14,500円 → 特別価格 9,252円(税込)

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGKQRND/?press





商品名 ： KURUFi 本体＋5GB 30日プラン セット

セール価格： 通常価格 9,980円 → 特別価格 5,832円(税込)

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGGWGXN/?press





商品名 ： 追加チャージ5GB～300GB(30日有効または365日有効)

セール価格 ： 通常追加チャージ価格より15％割引にて購入可能

5GB/30日有効 ： 通常価格 990円 → 特別価格 842円(税込)

10GB/30日有効 ： 通常価格 1,320円 → 特別価格 1,122円(税込)

30GB/30日有効 ： 通常価格 2,480円 → 特別価格 2,108円(税込)

50GB/30日有効 ： 通常価格 3,280円 → 特別価格 2,788円(税込)

100GB/30日有効： 通常価格 4,790円 → 特別価格 4,072円(税込)

200GB/30日有効： 通常価格 7,280円 → 特別価格 6,188円(税込)

300GB/30日有効： 通常価格 9,680円 → 特別価格 8,228円(税込)





5GB/365日有効 ： 通常価格 1,980円 → 特別価格 1,683円(税込)

10GB/365日有効 ： 通常価格 2,480円 → 特別価格 2,108円(税込)

30GB/365日有効 ： 通常価格 3,280円 → 特別価格 2,788円(税込)

50GB/365日有効 ： 通常価格 4,980円 → 特別価格 4,233円(税込)

100GB/365日有効： 通常価格 6,980円 → 特別価格 5,933円(税込)

200GB/365日有効： 通常価格 11,980円 → 特別価格 10,183円(税込)

300GB/365日有効： 通常価格 16,980円 → 特別価格 14,433円(税込)





販売ページ： https://order.glocalnet.jp/topup/?brand=glocalnet









◆「KURUFi(クルファイ)」について

「KURUFi」は、バッテリー問題が注目されるなか、車内に挿しっぱなしにしていても安心なバッテリーレス設計のクラウドWiFi端末「KD-1」と月額0円で契約不要のチャージ型の通信プランを合わせたインターネットサービス。

SIMを使わない端末になり国内4大キャリアからご利用場所に合わせ最適な電波環境の通信を接続することで最大エリアで利用できるクラウドSIM技術を搭載。





1. 使い方は簡単、届いたら挿すだけ

AmazonサイトのKURUFi販売ページから端末とプランセットを選び購入後、手元に届いたら端末を車内のカーチャージャーソケットに挿すだけで電源が入ります。

端末記載のSSID/パスワードでWiFi接続を行うだけで利用開始ができます。

端末もケーブル一体型(Type-C)なので別途ケーブルを用意する必要はありません。

付属でType-C to Type-Aのアダプターがついてくるので、カーチャージャーの差し込み口がType-Aの場合でも、別途準備することなく利用開始ができます。

接続台数は最大8台まで接続可能です。





さらには電源供給ができれば、モバイルバッテリーやコンセントに挿すことでも使えるので、お出かけ先の屋外や、屋内でも同じインターネットがご利用いただけます。





製品説明イメージ画像





2. 多彩なプラン内容

「KURUFi」は月額0円で使いたい時に使い、足りなくなった時だけチャージができるお得な通信プランとなっています。

通信容量はAmazonサイトでは初回購入時は5GB/30日有効プランセット、100GB/365日有効プランセットから選べます。

追加チャージの際は5GB、10GB、30GB、50GB、100GB、200GB、300GBを30日または365日から選択しチャージすることができます。

追加チャージは利用中の容量がなくなる前にも事前追加購入でき、利用中の容量を使い切った後に自動で追加購入分の容量に切り替わります。





3.便利な端末機能

「KURUFi」の端末「KD-1」はカーチャージャーのソケットを無駄にしない2in1仕様。

「KD-1」の後部にはメス口のType-Cがあり、お持ちのケーブルを挿しこむことでKURUFiのWiFiを利用しながらスマホやタブレット等の充電もできます。

端末はPD対応で最大電源入力は20V、最大電力は65Wになります。





2in1イメージ画像





◆グローカルネットについて

株式会社グローカルネットは、クラウドWi-Fiルーター、VPN、eSIMなど通信サービスを提供する通信事業者。2016年に国内初のクラウドWiFi通信運用会社として創業以来、累計出荷台数450,000台以上と様々な業界のビジネスサポートを行ってきております。

これまでに培った運用力を基盤に国内外問わずお客様のニーズに合わせた通信サービスを提供しています。









◆サービス概要

サービス名 ： KURUFi(クルファイ)

サービス提供元 ： 株式会社グローカルネット

サービス価格 ： 初回購入セット(KD-1+100GB/365日)9,252円(税込)

※期間限定キャンペーン価格

初回購入セット(KD-1+5GB/30日)5,832円(税込)

※期間限定キャンペーン価格

キャンペーンサイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGKQRND/?press

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGGWGXN/?press

製品サービスページ： https://glocalnet.jp/lp/kurufi/?press









◆会社概要

商号 ： 株式会社グローカルネット

代表者 ： 代表取締役 柿田 文和

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘2-17-6 BIOPHILIA PLACE JIYUGAOKA 3F

設立 ： 2016年2月

事業内容： 通信サービス業 電気通信事業法に基づく電気通信事業(届出番号：A-27-14934)

資本金 ： 9,900,000円

URL ： https://glocalnet.jp/