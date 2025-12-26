【メディア掲載のお知らせ】

「NHK NEWS おはよう日本」（関東甲信越）にてそれは古来伝わる、糀のリキュール “Me” （以下、“Me” ）が紹介されます有限会社神田豊島屋（東京都千代田区）は、当社が展開する糀のリキュール “Me” が、2025年12月27日（土）朝7時30分より放送予定のNHK NEWS おはよう日本（関東甲信越）にて紹介されることをお知らせいたします。

本放送では、「みりん」をテーマとした特集の中で、・"Me"開発に至るまでのエピソード・豊島屋酒造における製造現場の取材・先日開催した「柳蔭（やなぎかげ）研究会」の様子・2025年12月23日に実施した一日店長イベント（会場：THE FLYING PENGUINS https://theflyingpenguins.jp/）などを朝から晩まで、ほぼ密着に近い形で取材いただきました。番組内では、みりんを用いたカクテル「柳蔭」の研究や試飲の様子、イベントを通して少しずつ広がってきた “Me” のファンとの交流など、商品そのものだけでなく、その背景にある思想やコミュニティの空気感も含めて取材いただきました。

番組の内容につきましては、ぜひ放送をご覧ください。

放送概要

番組名：NHK NEWS おはよう日本（関東甲信越）放送日時：2025年12月27日（土）7:30～（予定）放送局：NHK（日本放送協会）※ニュース番組の為、事情により放送内容が延期になることがあります。ご了承ください。

それは古来伝わる、糀のリキュール “Me” について

“Me” は、日本の伝統なお酒である「みりん」を、多くの人がイメージする調味料としての存在から、飲用のリキュールとして現代的に再構築した新しい提案です。私たち神田豊島屋は、慶長元年（1596年）、神田鎌倉河岸で創業した東京最古の酒舗・豊島屋の流れを汲む老舗で、「居酒屋の元祖」とも称される歴史を持ちます。江戸時代、みりんは高級な甘味酒として親しまれており、1867年のパリ万博では、幕府代表団が日本を代表する酒として来場者に振る舞った記録も残されています。やがて、みりんは調味料としての地位を確立していきましたが、神田豊島屋はその原点に立ち返り、伝統製法を用いたみりんを 糀のリキュールとして蘇らせました。砂糖・糖類無添加でありながら自然な甘味を持ち、低GI食品として血糖値の上昇を抑えるほか、糀の力による滋養効果も期待できる、現代人のライフスタイルに寄り添うリキュールです。

受賞歴

https://me-toshimaya.com/

“Me” は、世界三大酒類コンペティション（IWSC・SFWSC・ISC）すべてでメダルを獲得した、史上初の本みりんです。・IWSC（International Wine & Spirit Competition）2022 銀賞・SFWSC（San Francisco World Spirits Competition）2022 銀賞・ISC（International Spirits Challenge）2022 銀賞

会社概要

会社名：有限会社神田豊島屋所在地：東京都千代田区内神田1丁目13－1代表者：代表取締役 木村 蓉子ホームページhttps://www.toshimayabuilding.com/（コーポレートサイト）Instagramhttps://www.instagram.com/me.toshimaya/