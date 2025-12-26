株式会社ビヨンクール（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志）は、ファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スイスの伝統的な中心地ル・ロックルに拠点を置く老舗時計ブランド「VULCAIN（ヴァルカン）」の新作、「Grand Prix（グランプリ）」と「Monopusher Heritage（モノプッシャー ヘリテージ）」の2コレクション3品番を発売いたします。

▶Grand Prix - ヴィンテージエレガンスを現代に

新作「Grand Prix Small Second Purple」は、39mmのクラシックサイズとスリムなプロファイルにより、手首にしなやかに馴染むデザインを実現しました。文字盤には深みのあるパープルカラーを採用し、光の加減で表情を変えるサンバースト仕上げが、見る角度によって上品な陰影を生み出します。6時位置に配された小秒針は、1950～60年代のデザインへのオマージュとしてヴィンテージ感を演出すると同時に、現代的なエレガンスを加えています。ダブルドーム型サファイアクリスタルと反射防止加工により、どの角度からでも文字盤の美しさを損なわず視認性を確保しています。ムーブメントには信頼性の高い自動巻きLanderon L24を搭載し、約40時間のパワーリザーブを誇ります。水深50メートルまでの防水性能を持ち、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍できる汎用性も兼ね備えています。ブラウンまたはブラックのレザーストラップには丁寧なトップステッチが施され、細部まで洗練された仕上がりです。

さらに限定25本の「Grand Prix Small Second Purple Limited Edition」も展開。ナンバリング入りのケースバックと特別な仕上げが施され、コレクターズアイテムとしての価値を高めています。深みのあるパープル文字盤とポリッシュ仕上げのステンレススチールケースが、手首にエレガントで洗練された存在感をもたらします。

▶Monopusher Heritage - レアル・マドリードに刻まれた伝説を再び

1930年代、ヴァルカンはスペイン語圏で強い存在感を確立し、1934年にはレアル・マドリードの公式タイムキーパーに就任。伝説的GKザモラを擁しスペインカップを制した年、監督フェルナンド・ブルーがトレーニングに使用したのがヴァルカン製クロノグラフでした。こうした輝かしいスポーツ史へのオマージュとして、ヴァルカンは1950年代の名作クロノグラフを現代に復刻。『Monopusher（モノプッシャー）』として生まれ変わった新作は、コンパクトな39mmケースを採用し。文字盤のアラビア数字やインデックスはオリジナルに忠実。12時位置のロゴ下には 『Graduated for 30 pulsations』と記されたパルソメーターを備えます。唯一のアップデートはムーブメントで、現代の精度を誇るSELLITA SW510手巻きキャリバーを搭載。ヴァルカンの歴史とレアル・マドリードの栄光が融合した、唯一無二のクロノグラフです。

▶発売日

2025年12月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道で先行販売後、2026年1月5日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。※限定モデルは売り切れ次第終了。

Grand Prix - Small Second Purple

ケース ： 316L ステンレススチールケースサイズ ： 39mm | 厚み : 12.8mm | ラグ幅 : 20mmダイアル ： パープル/サンレイ仕上げ | バンド : グレー/レザー防水機能 ： 5ATM 風防 : ドーム型サファイアガラス/反射防止コーティングムーブメント : Landeron L24（自動巻き）パワーリザーブ : 40時間

Grand Prix - Small Second Purple Limited Edition

ケース ： 316L ステンレススチールケースサイズ ： 39mm | 厚み : 12.8mm | ラグ幅 : 20mmダイアル ： パープル/サンレイ仕上げ | バンド : パープルレザー防水機能 ： 5ATM風防 : ドーム型サファイアガラス/反射防止コーティングムーブメント : Landeron L24（自動巻き）パワーリザーブ : 40時間 リミテッド : 全世界25本限定/シリアルナンバー刻印有

Monopusher Heritage - Panda

ケース：316L ステンレススチールケースサイズ：39.2mm | 厚み:13.4mm | ラグ幅 : 20mmダイアル ： ホワイト/サンレイ仕上げ風防 : ドーム型サファイアガラス/反射防止コーティング防水機能：5ATM｜機能：モノプッシャークロノグラフムーブメント : Sellita SW510 M MP b（手巻き）パワーリザーブ : ６３時間

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321