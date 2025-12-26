学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木 元邦）は、宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区、院長：藤原 寛）と、2025年12月19日（金）、保健医療・看護・健康増進・福祉等にかかわる地域の課題解決に取り組み、活力ある地域社会の形成・発展に寄与することを目的とした相互連携協定を締結しました。調印式は、「チャペルを中心とした癒しの病院」という淀川キリスト教病院のコンセプトを体現した、4階から9階まで吹き抜けのチャペルにて執り行われ、厳かな雰囲気の中、両者は連携と協働への決意を新たにしました。本協定を契機に、両者の特色と強みを生かしながら、今後も多様な連携を図ってまいります。

淀川キリスト教病院との相互連携協定における概要

協定の名称

淀川キリスト教病院と森ノ宮医療大学との相互連携関する協定書

締結日

2025年12月19日（金）

締結先

淀川キリスト教病院 院長 藤原寛

協定の内容

（1）保健医療・医学分野における共同研究の推進（2）森ノ宮医療大学学生に対する淀川キリスト教病院による実習指導の受入れ（3）保健医療・医学分野に関する人材交流（4）双方の施設の相互有効利用（5）森ノ宮医療大学卒業生・修了生に対する淀川キリスト教病院への就職支援

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。■看護学部：看護学科■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科■大学院 保健医療学研究科■助産学専攻科■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター【関連リンク】・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課電話番号：06-6616-6911E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp