ケツメイシのデビュー25周年を記念した全国ツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』の開催に先立ち、ツアー公式グッズのラインナップが本日公開され、CLUBケツメイシ会員限定の先行通販がスタートしました。キャンプをテーマにした実用的かつデザイン性の高いアイテムが多数登場し、ライブやアウトドアシーンでも活躍するグッズが揃います。





KTM TOUR2026_1





今回は本ツアーのテーマである「キャンプ」を楽しむオフィシャルグッズを多数ご用意しました。松明としても使用できる取り外し可能なランタン型ペンライトをはじめ、オリジナルカラビナ、ギアベストとしても活用できるマルチポケットバッグ、撥水加工を施したバケットハット、テント型ティッシュケースなど、デザイン性と実用性を兼ね備え、実際のキャンプシーンでもお使いいただけるグッズが揃っております。





KTM TOUR2026_2





KTM TOUR2026_3





なお、一般販売に先駆け、本日よりCLUBケツメイシ会員様限定の先行通販を開始いたします。





＜CLUBケツメイシ会員様限定 先行販売期間＞

2025年12月25日(木)18：00～2026年1月12日(月)23：59





＜CLUBケツメイシ会員様／一般(非会員)向け 先行販売期間＞

2026年1月14日(水)12：00～2月1日(日)23：59





＜販売サイト＞

［KTM STORE］

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=100









【会場・通販共通 購入者特典】





KTM TOUR2026_4





販売商品を1度のお会計で10,000円(税込／送料・手数料除く)お買い上げごとに、「ケツメンCAMPリップストップミニポーチ」を全4種のうちランダムで1個差し上げます！

配布対象：通販(KTMSTORE内の全商品)または会場販売で販売しているアイテム全て









◆ケツメイシ

メンバーは、RYO(MC)、RYOJI(ボーカル)、大蔵(MC)の3人。2005年のシングル「さくら」がオリコン1位を獲得し、同年のアルバム『ケツノポリス4』でダブルミリオンを記録する大ヒット。2012年にリリースしたシングル「LOVE LOVE Summer」はケツメイシの代表曲のひとつに。2024年13枚目のアルバム「ケツノポリス13」をリリースし、アリーナツアー「ケツメイシ TOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪」を開催。全国12会場21公演で計20万人を動員。シングル「泣いても笑って」はテレビ朝日系土曜ナイトドラマ『6秒間の軌跡～花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱』主題歌。2026年1月28日に『ケツノポリス14』をリリース。25周年全国ツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』の開催も決定している。





ケツメイシOFFICIAL WEB SITE： https://www.ketsume.com/









＜LIVE INFORMATION＞

全国アリーナツアー 11都市全17公演開催

「ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026」

4月4日 (土) 香川 ・あなぶきアリーナ香川

4月11日(土) 大阪 ・大阪城ホール

4月12日(日) 大阪 ・大阪城ホール

4月18日(土) 千葉 ・LaLa arena TOKYO-BAY

4月19日(日) 千葉 ・LaLa arena TOKYO-BAY

5月2日 (土) 福岡 ・マリンメッセ福岡A館

5月3日 (日) 福岡 ・マリンメッセ福岡A館

5月9日 (土) 愛知 ・日本ガイシホール

5月10日(日) 愛知 ・日本ガイシホール

5月16日(土) 福井 ・サンドーム福井

5月30日(土) 長野 ・長野ビッグハット

6月6日 (土) 兵庫 ・GLION ARENA KOBE

6月7日 (日) 兵庫 ・GLION ARENA KOBE

6月13日(土) 神奈川・横浜アリーナ

6月14日(日) 神奈川・横浜アリーナ

6月20日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月4日 (土) 宮城 ・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)





ツアー特設サイト： https://tour2026.ketsume.com/