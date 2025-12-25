公益財団法人日本児童養護施設財団は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちのクリスマスプレゼント代を支援する「あしながサンタ事業」の一環として、2025年12月6日東京都立川市にある社会福祉法人 至誠学舎立川 児童養護施設「至誠学園」にて、「あしながサンタ2025クリスマス会」を開催いたしました。本クリスマス会は、全国児童養護施設協議会 会長である高橋誠一郎(たかはし せいいちろう)氏が在籍する至誠学園を会場に、子どもたち一人ひとりにとって忘れられないクリスマス会の時間を届けることを目的として実施したものです。





(左からどんぐりたけし、鈴木奈々、日本児童養護施設財団 事務局長 本郷暁洋、理事長 江原均、社会福祉法人至誠学舎立川 児童事業本部 副本部長・事務局長 高橋誠一郎、常務理事・本部長・センター長 石田芳朗、亀田製菓株式会社 ミライクリエイターズ 小笠原純一・齊藤琴代、チャパティ、はなわ)





(公益財団法人 日本児童養護施設財団 理事長 江原 均より開催式での挨拶の様子)





クリスマス会は二部制で行われ、第一部では、亀田製菓株式会社さんによるワークショップを行い、第二部ではお笑いタレント兼ミュージシャンの“はなわさん”、お笑い芸人の“チャパティさん”、MCには“鈴木奈々さん”、お笑い芸人の“どんぐりたけしさん”をゲストでお迎えし、スペシャルライブステージを開催しました。会場は子どもたちの歓声と笑顔に包まれ、出演者と子どもたちが一体となった感動的なイベントとなりました。









本イベントは、亀田製菓株式会社さんと日本児童養護施設財団の共同で、施設で暮らす子どもたちと職員の皆さんに、クリスマスにふさわしい特別な体験と思い出を提供することを目的に企画されました。





(左から 日本児童養護施設財団 理事長 江原均、全国児童養護施設協議会 会長 社会福祉法人至誠学舎立川 児童事業本部 副本部長・事務局長 高橋誠一郎)





(左からタレント 鈴木奈々、日本児童養護施設財団 理事長 江原均)





【第一部】亀田製菓株式会社さんによるワークショップ

■NICE RICE SCHOOL!～お米ってどういいの？～

亀田製菓株式会社の皆さんとお米についての学習体験が行われました。





本ワークショップでは、亀田製菓株式会社さんが長年向き合ってきた「お米」について、子どもたちにも分かりやすい言葉とクイズ形式を交えながら、お米の栄養や役割、日本の食文化とのつながりについて学ぶ時間となりました。





「お米はどこから来るの？」「どうして毎日食べるの？」といった問いかけに対し、子どもたちは積極的に手を挙げ、社員の皆さんと楽しそうにやり取りをしながら理解を深めていきました。

会場には、驚きの声や笑顔が溢れ、学びながら“食”への興味を育む貴重な体験となりました。





企業の皆さまが直接子どもたちと向き合い、自社の強みや想いを“体験”として届けてくださる本ワークショップは、子どもたちの学びと成長につながる、非常に意義深い取り組みとなりました。





(亀田製菓株式会社 マーケティング戦略部 戦略立案チーム 主任 齊藤琴代)





■オリジナルポーチ作成とハッピーターンの絵付け体験

販売されているハッピーターンのパッケージを使って、自分だけのオリジナルのポーチを作成しました。子どもたちの個性が詰まった作品となり、それぞれが色づかいを工夫しながら、世界に一つだけのデザインを完成させていました。

イベント風景





■公式アンバサダー お笑い芸人 アインシュタイン 河井ゆずるさんからの動画メッセージ

公益財団法日本児童養護施設財団の公式アンバサダーを務めているお笑い芸人アインシュタインの河井ゆずるさんからは、子どもたちへ動画メッセージが届きました。会場の職員さんと子どもたちは、河井ゆずるさんからのメッセージに大喜びでした。

イベント風景





【第二部】「お笑い特別ステージ」「はなわさんのスペシャルミニライブ」の開催

■チャパティさん

イベント風景





チャパティさんは、日本とインドのハーフのお笑い芸人さん。子どもたちに大人気のインドにちなんだネタを披露し、ナンの形をしたメガネを子どもたちにプレゼントをしてくれました。





■どんぐりたけしさん

イベント風景





どんぐりたけしさんは、「怪奇！YesどんぐりRPG」のトリオで活躍しているお笑い芸人さん。自己紹介一発ギャグで有名で、披露される一発ギャグに会場は笑いに包まれていました。





■はなわさんによるスペシャルミニライブ

イベント風景





【歌唱曲】

・佐賀県 ・ママには内緒 ・お義父さん

デビュー曲の「佐賀県」から始まり、「ママには内緒」「お義父さん」の3曲が披露されました。

子どもたちの中には、はなわさんの名前の入った手作りうちわを用意してくれている子どももおり、はなわさんの歌に合わせてうちわを掲げたり、手拍子をして楽しんでいました。はなわさんの登場時には会場の子どもたち、職員さんからの歓声と拍手で大盛り上がりのライブステージとなりました。





・オレンジの羽根

「オレンジの羽根」は、日本児童養護施設財団が、2024年2月6日に開催したオレンジの羽根募金事業のチャリティーイベント「もっち～フェス」の開催にあたり、児童養護施設の子どもたちのために作ってくれた楽曲です。オレンジの羽根の歌の時には、公式マスコットキャラクターのもっち～が登場し、はなわさんと一緒に歌を届けました。





イベント風景





今回のイベントではMCに鈴木奈々さん、お笑い芸人のどんぐりたけしさんをお迎えし、温かく寄り添う進行で会場を包み込みました。亀田製菓株式会社によるワークショップ、お笑いステージとはなわさんによるミニライブで出演者と子どもたちが言葉や音楽を通して心を通わせ、会場全体が一体となる、笑顔と感動に満ちたかけがえのない時間となりました。









■あしながサンタとは…

公益財団法人 日本児童養護施設財団が運営する寄付サイトで、子どもたちのクリスマスプレゼント代が足りないという声から生まれた取り組みです。あしながサンタは全国の児童養護施設に対して、クリスマスの実態調査を行い、支援を希望する施設に対して、施設で暮らす児童一人当たりに毎年2,000円のクリスマスプレゼント代を支援しています。クリスマスに子どもたちの笑顔を増やしていくことができるよう、多くの方に子どもたちのサンタクロースになっていただくことをお願いしています。





また、あしながサンタは企業スポンサーも募っています。企業のCSRの取り組みとして、児童養護施設で暮らす子どもたちのあしながサンタのご支援をお願いいたします。





あしながサンタロゴ





【公益財団法人 日本児童養護施設財団とは】

( https://japan-child-foundation.org )

当財団は施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人で、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちとそれに関わる方々への支援を行っています。

(令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化)





日本児童養護施設財団ロゴ





