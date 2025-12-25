日本の伝統芸能を象徴する立女形、坂東玉三郎が歌手として新日本フィルハーモニー交響楽団と初共演する『坂東玉三郎 meets 新日本フィルハーモニー交響楽団』を開催いたします。第1部では三枝伸太郎［ピアノ］率いる弦楽バンド編成によるLIVEステージを展開。第2部では『ばら色の人生』『そして今は』『愛の讃歌』など、坂東玉三郎が近年の音楽活動で紡いできたレパートリーを中心に、新日本フィルハーモニー交響楽団との初共演による豪華なステージを披露します。歌舞伎俳優としてのみならず、演出家、舞踊家、歌手として表現の幅を広げてきた坂東玉三郎と、「常に新しい音楽性を探求するオーケストラ」を掲げる新日本フィルハーモニー交響楽団。両者が出会い、すみだトリフォニーホールを舞台に特別なひとときをお届けします。【公演情報】坂東玉三郎 meets 新日本フィルハーモニー交響楽団［開催日時］2026年3月7日（土） 16:00開演（15:15開場）第1部 坂東玉三郎 LIVE第2部 坂東玉三郎 meets 新日本フィル（休憩あり）［会場］すみだトリフォニーホール・大ホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号）［チケット料金］S\8,000 A\7,000 すみだ区割\6,400 すみだ学割\1,000［出演］第１部坂東玉三郎［歌］三枝伸太郎［ピアノ］川本悠自［ベース］吉田篤貴［ヴァイオリン］吉田篤［ヴァイオリン］萩谷金太郎［ヴィオラ］ロビン・デュプイ［チェロ］第２部坂東玉三郎［歌］三枝伸太郎［ピアノ］藤野浩一［指揮］新日本フィルハーモニー交響楽団［お申込み・お問合せ］トリフォニーホールチケットセンター 03-5608-1212https://www.triphony.com/concert/detail/2025-07-008317.html主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）協力：公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団助成：一般財団法人地域創造