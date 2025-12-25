GENERATIONSのヴォーカル・数原龍友のソロ公演『KAZ Billboard Live 2025-2026 ”Sweet Dreams”』の公演限定グッズを発売！
株式会社阪神コンテンツリンクでは、GENERATIONSのヴォーカル・数原龍友のソロプロジェクトKAZのビルボードライブでのソロ公演を記念して、公演限定オリジナルグッズを発売。自身のバースデーである2025年12月28日（日）の東京公演を皮切りにスタートするビルボードライブ・ツアー『KAZ Billboard Live 2025-2026 ”Sweet Dreams”』の限定オリジナルグッズを、公演に先駆けて2025年12月25日（木）18：00より、オンラインショップ【Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）】にて販売いたします（公演当日は会場でも数量限定で販売予定）。ぜひチェックしてみてください。
■商品詳細
商品名：【KAZ】公演限定フラットポーチ
カラー：スモークブルー
素材：コットン
サイズ目安：約W200×H120mm
価格：2,800円（税込）
■販売情報
・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」
2025年12月25日（木）18：00より販売開始
特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/kazkazuhara_ryuto2025
・公演当日会場販売：各公演日の開場時間より販売開始予定（数量限定）
■公演情報
2025年12月28日（日）ビルボードライブ東京（東京／六本木）
1stステージ 開場 15：00 ／ 開演 16：00 2ndステージ 開場 18：00 ／ 開演 19：00
2026年1月15日（木）ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）
1stステージ 開場 16：30 ／ 開演 17：30 2ndステージ 開場 19：30 ／ 開演 20：30
2026年1月19日（月）ビルボードライブ大阪（大阪／梅田）
1stステージ 開場 16：30 ／ 開演 17：30 2ndステージ 開場 19：30 ／ 開演 20：30
『KAZ Billboard Live 2025-2026 ”Sweet Dreams”』
GENERATIONS のヴォーカル・数原龍友が2023年より開催しているビルボードライブでのソロ公演。
今年は、自身のバースデーである2025年12月28日東京公演をスタートに、来年1月の年をまたいで続くビルボードライブ・ツアーを開催する。2012年11月にメジャー・デビュー後、全シングルがオリコンチャートTOP10入り。2019年にはソロ活動を開始、今年は【全日本スーパーフォーミュラ選手権】第4戦決勝前のスタートセレモニーで国歌独唱を務め、11月には、Digital Single「チキンライス」をリリース。歌で日本を繋ぐをテーマに47都道府県を巡るKAZ Acoustic Liveなど、近年はソロでもイベントに出演し、グループだけでなく活動の幅を拡げている。伸びやかで澄んだファルセットが印象的な歌声を、親密なクラブ空間で存分に堪能してほしい。
★関連URL★
・Official Site： https://m.tribe-m.jp/artist/index/39
・Billboard Live： https://www.billboard-live.com
■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）
音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。
★ショップサイト★
・ https://shop.merchan.jp 【(c)Merchan.jp (c)2025-2026株式会社 阪神コンテンツリンク】
＜会社概要＞
株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION
本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F
資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）
事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業
株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/c098936e88754f80d1f3a2bf327d8821fb4aa0dc.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1