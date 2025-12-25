2026年2月22日（日）の「ニャンニャンニャンの日（猫の日）」に、『八丈島の猫学』のつどいというイベントを開催します！これを機に、ぜひ八丈島に遊びに来てみませんか？

八丈島に伝わる“猫の伝承と暮らし”を巡る文化イベント

2025年9月に発売された福田栄子著『八丈島の猫学 なぜ猫は人を化かさなくなったのか？』その後、多くの方に関心を寄せていただいておりますが、この度、全国的に猫に関するイベントが展開する猫の日（2月22日）に合わせ、八丈島で、「八丈島の猫学のつどい」と題して、猫×民俗学なスペシャルイベントを開催します！

東京都・八丈島の豊かな自然と独特な離島生活文化の中で育まれた「猫」への認識や、現地の暮らし・民俗をテーマにした、体験型イベント【『八丈島の猫学』のつどい～八丈島の猫×民俗学な1日～】 つどった皆さんで全国の猫にまつわる珍奇談を語り合いながら、現地の民俗・文化に触れてもらえる貴重なイベントです。ぜひこれを機に八丈島中之郷に遊びに来てください！

2026年2月22日（日）

ニャンニャンニャンの日は八丈島へ！

猫や民俗学好きの皆さん、ぜひ遊びに来てください～！

★チケット購入はコチラから★https://nekogaku.peatix.com/

【イベントの目玉】

遊びながら学べる、学びながらも観光できる一日！

★猫出没スポットを巡るフィールドワーク＆足湯の観光時間も！

実際に研究者たちと『八丈島の猫学』に登場した猫出没スポットを巡るフィールドワークもあるので、実際に現地を見て感じたことを肌で感じて学ぶ楽しさも体験いただけます。また、猫出没スポットを巡りの最後は疲れた足を癒す足湯「きらめき」につかって、次のセッションまでの調整時間を観光時間にあてることも♪

★全国の「猫の民俗・伝承」を“聞いて・語る”体験プログラム

ガーデン荘を営む島の名物女将・福田栄子（通称：えいこば）が、八丈島や青ヶ島に伝わる“猫にまつわる珍奇談・怪異譚”をまとめた『八丈島の猫学』の内容について熱く語ります！その場に集まった「猫＆民俗学好き」の皆さんでの交流会もあります！八丈島が初めての方、八丈島に詳しくなくても、もちろんOK！ゲスト研究者たちが「全国の猫にまつわる民間伝承の研究」についても語る予定なので、在住地に関わらず、楽しく一緒に猫×民俗学の世界に触れられます！

★ゆる民俗学ラジオ公開収録 in八丈島

ゆるく楽しく民俗学の話をするラジオ「ゆる民俗学ラジオ」の公開収録が決定！「なぜ正月に餅を食べるのか」「あの世はどこにある？」など身近なトピックから奥深さを感じさせる動画、ラジオを制作している「ゆる民俗学ラジオ」のパーソナリティ黒川晝車さんと研究者たちの豪華な公開収録観覧のチャンス！

★八丈島の言語・八丈語に触れ合う時間も

世界遺産などを管理するユネスコが2009年にアイヌ語や奄美沖縄の６言語と共に、八丈島方言（八丈語）は消滅危機に瀕している８言語と認定されています。今回のイベントでは、地元の八丈語（方言）を交えた語りや日本語学者の解説で、言語を通し文化の奥行きも体感できます。

★地元八丈島民と一緒に交流会（宴会）で八丈島郷土料理体験も

地元の八丈島民と一緒に食事とお酒を楽しむ交流会（宴会）もあります！地元の郷土料理オードブルに舌鼓を打ちながら、島酒（島焼酎）を味わいつつ、島の文化に触れる夜も体験いただけます。

★八丈島関連書籍・グッズの展示＆販売

書籍『八丈島の猫学 ～なぜ猫は人を化かさなくなったのか～』の展示をはじめ、八丈島関連書籍の展示や、グッズ販売などを予定。希望の方には『八丈島の猫学』著者えいこばの直筆サインも貰えます、ぜひ積極的にお声掛けください！

【イベント詳細】

【日時】2026年 2/22（日）10:00～21:00（開場：午前9:30）◎タイムテーブル：10:00～12:00 「ゆる民俗学ラジオ」公開収録～休憩・時間調整～13:00～15:00 「猫の出没地めぐり」フィールドワーク～休憩・時間調整～16:00～17:30 猫の珍談・奇談を語ろう！～宴会準備～18:00～21:00 『八丈島の猫学』ファン交流の夕べ（宴会）※「休憩・時間調整」などのプログラムの間の準備時間については自由時間です。※八丈島関連書籍の販売は「聡福」（さとふく）にて行います。休憩時間に合わせてお買い求めください。◎昼食について各自でご準備をお願いします。近隣の飲食店の営業時間はご自身でお確かめください。【出演（予定）※敬称略にて失礼します】福田栄子（『八丈島の猫学』著者）黒川晝車（ゆる民俗学ラジオパーソナリティ）金田章宏（千葉大学名誉教授・日本語学（文法）研究者・八丈語方言監修者）立柳聡（福島県立医科大学博士研究員・社会学博士・文化人類学及び民俗学監修者）※ご都合が合わず「ゆる民俗学ラジオ」聞き手役・浦下さんの参加はありません。※出演者は予告なく変更になる場合がございます。【場所】中之郷公民館（八丈町役場中之郷出張所） 〒100-1623 東京都八丈町 八丈島八丈町中之郷2613https://maps.app.goo.gl/AnrdgUvUX1oRKxZWA◎交通アクセス：羽田空港から八丈島空港までは55分、空港から車で20分ほどの距離） ※八丈島内は町営バスの本数が限られるため、レンタカーかタクシーでの移動が便利ですが、町営バスは安いメリットがあります。◎待合室：当日、開場時間の1時間程前のバスでご到着の場合、待合室として以下のお店をお借りしていますのでどうぞご利用ください。「聡福」（さとふく）〒100-1623 東京都八丈島八丈町中之郷２６１６－５https://maps.app.goo.gl/oYUrVhZ1hVZdDP4k9※当日は8時頃からモーニングもやっておりますのでぜひご利用ください（限定20食）※モーニングを利用しなくてもイベント開場時間まで待合室としてご利用いただけます◎お車でお越しのお客様へ：・駐車場に限りがありますので、ぜひ乗合いでお越しください・中之郷公民館の駐車場はスタッフが使用するため、お客様用駐車場利用については当日の案内に従ってください※バスでお越しの方で「ファン交流の夕べ（宴会。島の郷土料理オードブル＆島酒など）」の後の帰りの手段がない場合は、当日スタッフまでご相談ください。スタッフの車に同乗いただける場合があります。【参加費】① ４つ全てのプログラムに参加する方：8000円（２つ以上のプログラムに参加される方も同額）② 「ゆる民俗学ラジオ番組収録」のみ参加される方：4000円③ 13:00以降の以下いずれかのプログラムにのみ参加される方：各4000円 A：「猫の出没地めぐり」フィールドワーク B： 猫の珍談・奇談を語ろう！ C：『八丈島の猫学』ファン交流の夕べ（宴会。島の郷土料理オードブル＆島酒など）※「４つ全てのプログラムに参加される方」も、「２つ以上」参加される方も、同料金（8000円）です。（例：「ゆる民俗学ラジオ番組公開収録」と「猫の珍談・奇談を語ろう！」「『八丈島の猫学』ファン交流の夕べ（宴会）」の合計３つに参加される場合は、4000円×３ではなく、8000円でご購入いただくことになります）※宴会に参加する人数を正確に把握するため、２つ以上３つ以下のプログラムに参加する方は必ず以下の通りチケットを購入ください。 宴会まで参加する方は、 ”【『八丈島の猫学』ファン交流の夕べ（宴会）含む】２つ以上３つ以下のイベントに参加する” 宴会に参加しない方は、 ”【『八丈島の猫学』ファン交流の夕べ（宴会）を含まない】２つ以上３つ以下のイベントに参加する”★島民割引：【八丈島在住者限定】全てのプログラムに参加される方：7000円（1000円OFF）※「１つのプログラムに参加される方チケット」（4000円）の割引はありません

Infomation

【交通アクセスの詳細】八丈島内は町営バスの本数が限られるため、レンタカーかタクシーでの移動が便利ですが、町営バスは安いメリットがあります。◎町営バス（八丈島観光協会）※「中之郷出張所」と「中之郷公民館」は同じ建物で、バス停目の前です※今回のイベントのためには8:26着のバスの利用をオススメいたします（待合室有り。詳細は「【場所】◎待合室」項目を参照）↓時刻表https://www.8bus.jp/hachijo/%E6%99%82%E5%88%BB%E8%A1%A8【宿泊について】中之郷地区内に宿を確保していただくのが最も便利ですが、「ガーデン荘」は長期宿泊者の貸切利用で空きがありません。レンタカーやタクシーの利用が可能な方には、大賀郷や三根など、空港周辺の地区での宿の確保もご検討いただければと思います。▼観光協会WEBサイトの宿泊案内もご参考いただければと思いますhttps://www.hachijo.gr.jp/lodging/【ご注意ください】・このイベントは現地集合現地解散イベントです。宿泊、交通など各自でご用意ください。・お支払い後のキャンセルの場合【2月8日（日）23:59までにキャンセルの連絡】をお願いします。 これ以降のキャンセルは、飲食代4000円を除いた金額でのご返金となりますこと、ご容赦ください。・大変恐れ入りますが、今回のイベントは研究者の方々をお招きする関係上、飛行機や船の欠航に伴うチケットキャンセルは出来かねます。予めご了承ください。（※ただし、天候のせいで登壇者が現地入りできない等やむを得ない場合にはチケット代を返金致します）・入場には、チケットのQRコード表示が必要です。・2025年10月に八丈島を襲った台風22号23号の影響で、一部の宿泊施設・観光施設・飲食店などが営業していない場合がありますのでご訪問の際は事前に営業時間を必ずご確認ください。【お願い】今回のイベントは『八丈島の猫学』著者と関連スタッフが完全に手弁当で開催しております。このスタッフでのイベント制作は初めての試みです。至らない点も多いと思います、どうぞ大らかな目で見て頂けますと幸いです。

チケット購入・お問い合わせ先はコチラ

★チケット購入はコチラから↓★https://nekogaku.peatix.com/【全てのお問い合わせ先】あだん堂イベント担当者：ojare8jo@gmail.com 主催： 八丈島研究会協力・後援： 一般社団法人 八丈島観光協会、特定非営利活動法人八丈島観光レクリエーション研究会制作協力： あだん堂