年末年始限定｜最大60％OFF＋買い切り特典 AI搭載動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」特別キャンペーン実施
HitPaw株式会社が提供する動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」は、年末年始の節目に合わせた期間限定企画として、最大60％OFFの特別価格提供をはじめ、永久プラン購入特典や抽選ギフト企画を含む、複数の施策を実施しています。
本キャンペーンは、動画編集をこれから始めたい初心者ユーザーから、AI機能を活用した映像制作に関心のあるユーザーまで、幅広い層を対象とした年末年始向けの特別企画です。
キャンペーン概要
1. 買い切り1本で2本もらえるクリスマス特典を実施
キャンペーン期間中、
「Edimakor Video Editor 永久プラン（買い切り）」を購入したユーザーを対象に、
通常は別売りとなっている「Edimakor Screen Recorder 永久プラン」が無料で付属します。
動画編集と画面録画を同時に導入できる構成となっており、
年末年始に制作環境をまとめて整えたいユーザーにとって、
コストパフォーマンスの高い導入機会となっています。
2.永久プラン・年間プランがいずれも60％OFF
本キャンペーンでは、以下のプランを対象に、期間限定で60％OFFの特別価格が適用されます。
・Edimakor 永久プラン（買い切り）
・Edimakor 年間プラン
初期費用を抑えて動画編集を始めたい方や、まずはAI機能を試してみたいユーザーにとって、導入しやすい価格設定となっています。
3.クリスマスギフト抽選イベントも同時開催
さらに、キャンペーン期間中に対象製品を購入したユーザーを対象に、
クリスマスギフト抽選イベントも実施されています。
抽選で当選すると、以下の特典が提供されます。
・50 AIクレジット 無料
・300 AIクレジット 無料
・500 AIクレジット 無料
・Edimakor Video Editor 1年ライセンス 35％OFF
・Edimakor Video Editor 1年ライセンス 45％OFF
AI動画生成や画像生成などの機能を体験できる機会として、年末年始に向けた制作需要にも適した特典内容となっています。
年末年始に活用できるAI機能と制作シーン
「HitPaw Edimakor」は、直感的な操作画面とAI機能を特長とする動画編集ソフトです。
専門的な編集スキルがなくても、短時間でオリジナルコンテンツを制作できます。
・AI動画生成による新年の挨拶や祝福メッセージ動画の作成
・写真からAIで生成する年賀状向けビジュアル
・「おしゃべり写真」機能を使った、写真が話しかけるユニークな演出
・SNS向けの短尺動画やテンプレート動画の制作
個人利用はもちろん、家族や友人へのメッセージ、
SNSでの発信など、さまざまなシーンで活用できます。
HitPaw Edimakorは今後も、
AI技術を活用した編集体験の向上を目指し、機能アップデートを継続していくとしています。
本キャンペーンは、年末年始の節目に合わせて実施される期間限定の特別企画です。
▼公式サイト:
https://reurl.cc/gnx03L
▼キャンペーンページ:
https://reurl.cc/6b9EK6
※本キャンペーンは2026年1月8日（木）17：00までの期間限定企画です。
