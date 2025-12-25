『毎日こつこつ俺タワー』イベント「今年の魔塔 来年の魔塔←2025 2026→」開催！ハンドリフト（特種）【振袖】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年12月25日メンテナンス終了後よりイベント「今年の魔塔 来年の魔塔←2025 2026→」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRハンドリフト（特種）【振袖】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「今年の魔塔 来年の魔塔←2025 2026→」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338060&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年12月25日メンテナンス終了後から
2026年1月8日13:59まで
今年を振り返って来年に備える、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ハンドリフト（特種）【振袖】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338060&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRハンドリフト（特種）【振袖】 ピックアップガチャ
日時：2025年12月25日メンテナンス終了後から
2026年1月8日13:59まで
期間限定「SSRハンドリフト（特種）【振袖】」が金ガチャに登場！
ハンドリフトは聞きたがりの小動物系な女の子です！
●ハンドリフト（特種）【振袖】
CV：上田麗奈
機能：今年１年の思い出を集め、来年に胸を躍らせる。
性格：建姫やオヤカタの思い出を聞いて本に纏めるのが趣味。
ちっちゃくても神様なんです。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338060&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338060&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
