「TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 アクリルパネル」予約受付中！
2025年12月23日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「姫様“拷問”の時間です」の『アクリルパネル』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337992&id=bodyimage1】
版権イラストを使用した「姫様“拷問”の時間です」の
スタイリッシュなアクリルパネルが新登場。
透明度の高いアクリル素材に高精細な印刷を施し、
キャラクターたちを鮮やかに美しく再現しました。
おおよそＡ５サイズほどの程よい大きさで、机や棚の上に飾るのにぴったり。
額縁に入れれば、さらに洗練されたインテリアとして楽しめます。
お気に入りのキャラクターをそばに飾り、毎日をもっと特別なものにしませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 アクリルパネル
絵柄 ：1種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約200×140mm
価格 ：\1,980（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001693/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337992&id=bodyimage1】
版権イラストを使用した「姫様“拷問”の時間です」の
スタイリッシュなアクリルパネルが新登場。
透明度の高いアクリル素材に高精細な印刷を施し、
キャラクターたちを鮮やかに美しく再現しました。
おおよそＡ５サイズほどの程よい大きさで、机や棚の上に飾るのにぴったり。
額縁に入れれば、さらに洗練されたインテリアとして楽しめます。
お気に入りのキャラクターをそばに飾り、毎日をもっと特別なものにしませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 アクリルパネル
絵柄 ：1種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約200×140mm
価格 ：\1,980（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001693/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
プレスリリース詳細へ