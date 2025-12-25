「TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 アクリルコースター」予約受付中！
2025年12月23日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「姫様“拷問”の時間です」の『アクリルコースター』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【ラインナップ】
・姫
・トーチャー・トルチュール
・陽鬼
・陰鬼
・クロル
・マオマオちゃん
・魔王
・サクラ・ハートロック
版権イラストを使用した「姫様“拷問”の時間です」の
可愛らしいアクリルコースターが新登場。
透明度の高いアクリル素材に高品質な印刷を施し、
「姫様“拷問”の時間です」のキャラクターたちを美しく再現しました。
大きめのサイズなので、コースターとしてはもちろん、
室内のインテリアとしても楽しめます。
忙しい時や疲れた時に、飲み物を置くたびに目に入るコースターが
作品の情景を思い出させ、心を落ち着かせてくれるでしょう。
種類は全８種類。
お気に入りのキャラクターとともに、日常をもっと楽しく彩りましょう。
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 アクリルコースター
絵柄 ：8種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：直径約89mm
価格 ：\990（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001694/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
