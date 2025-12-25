「TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 ぺたん娘ダイカットステッカー」予約受付中！
2025年12月23日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「姫様“拷問”の時間です」の『ぺたん娘ダイカットステッカー』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337990&id=bodyimage1】
【ラインナップ】
・姫
・トーチャー・トルチュール
・陽鬼
・陰鬼
・クロル
・ジャイアント
・マオマオちゃん
・バニラ・ぺシュッツ
・魔王
・サクラ・ハートロック
ペンギンパレード描きおこしによる、
キャラクターたちが“ぺたん”と座った姿が愛らしい
デフォルメデザイン「ぺたん娘」シリーズのダイカットステッカーです。
素材には、軽くて耐久性に優れた塩化ビニールを使用。
『姫様“拷問”の時間です』のキャラクターたちを、可愛らしく、
かつ発色よく仕上げています。
ノートや手帳、デスク周りに貼るのはもちろん、
ちょっとしたインテリアやコレクションアイテムとしても活躍。
薄くて丈夫な素材なので、場所を取らず集めやすいのも嬉しいポイントです。
種類は全10種類。
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をちょっと楽しく彩ってみませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 ぺたん娘ダイカットステッカー
絵柄 ：10種
本体素材 ：塩化ビニール
製品サイズ ：約 80mm
価格 ：\550（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001695/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337990&id=bodyimage1】
【ラインナップ】
・姫
・トーチャー・トルチュール
・陽鬼
・陰鬼
・クロル
・ジャイアント
・マオマオちゃん
・バニラ・ぺシュッツ
・魔王
・サクラ・ハートロック
ペンギンパレード描きおこしによる、
キャラクターたちが“ぺたん”と座った姿が愛らしい
デフォルメデザイン「ぺたん娘」シリーズのダイカットステッカーです。
素材には、軽くて耐久性に優れた塩化ビニールを使用。
『姫様“拷問”の時間です』のキャラクターたちを、可愛らしく、
かつ発色よく仕上げています。
ノートや手帳、デスク周りに貼るのはもちろん、
ちょっとしたインテリアやコレクションアイテムとしても活躍。
薄くて丈夫な素材なので、場所を取らず集めやすいのも嬉しいポイントです。
種類は全10種類。
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をちょっと楽しく彩ってみませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 ぺたん娘ダイカットステッカー
絵柄 ：10種
本体素材 ：塩化ビニール
製品サイズ ：約 80mm
価格 ：\550（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001695/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
プレスリリース詳細へ