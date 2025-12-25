座りすぎが課題の時代に、座っている間も自然な動きを促す「グラッチェア」に昇降デスクにも合わせやすいハイタイプ登場
2025年12月25日
有限会社ドリームチーム
有限会社ドリームチーム（バランスボディ研究所）は、スイング構造により座ったままでも体の動きを取り入れやすいチェア「グラッチェア」において、2025年12月より「ハイタイプ」を新たにラインナップいたしました。ハイタイプは、高さ57～82cmの範囲で調整でき、昇降デスクやカウンターなど“作業面が高い環境”にも合わせやすい仕様です。
開発・追加の背景
近年、デスクワークの増加やデジタル機器の利用拡大により、「座りすぎ（長時間の座位行動）」が健康課題として注目されています。国際的な20カ国比較調査では、日本人の平日の座位時間は1日平均約7時間（420分）と報告され、対象国・地域の中でも長い水準とされています。
長時間の座位行動は、心血管疾患や2型糖尿病、肥満、がん、認知機能低下などとの関連が報告され、メンタルヘルス指標との関係も指摘されています。そのため、作業の合間に立ち上がる、軽いストレッチを挟むなど、座位時間を“中断する工夫”が推奨されています。一方で在宅勤務や学習では、椅子の高さが合わず同じ姿勢が続きやすいなど、作業環境の悩みも起こりがちです。
今回の「ハイタイプ」追加により、昇降デスクを含む多様なデスク環境に合わせやすくし、設置の選択肢を広げました。
12月新規投入「ハイタイプ」のポイント
高さ調整：57～82cm（通常タイプ：41～57cm）
昇降デスクやカウンターなど、高めの作業面にも合わせやすい設計
ブラック×ブラック ハイタイプ
製品概要：グラッチェア
「グラッチェア」は、スイングする座面構造により、座っている間もバランスを取ろうとする自然な動きを促します。
仕様（抜粋）
サイズ：座面直径33cm／ベース直径36cm
高さ：ハイタイプ 57～82cm
重量：ハイタイプ 6.2kg
耐荷重：110kg注意事項（表示に関する注記）
組み立て：不要（完成品）
材質：プラスチック、ポリウレタン、ポリエステル、鉄、エアシリンダー
セット内容：本体、取扱説明書
価格：ハイタイプ 22,000円（税込）
参考情報（座りすぎに関する報告）
● 厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023
● スポーツ庁 Web広報マガジン「DEPORTARE」：日本人の座位時間は世界最長「7」時間（2019年）
● Bauman A, et al. The descriptive epidemiology of sitting: A 20-country comparison using the International
Physical Activity Questionnaire （IPAQ）. Am J Prev Med. 2011;41（2）:228-235.
● WHO. Physical inactivity puts adults at greater risk of cardiovascular diseases, type 2 diabetes, dementia and cancers （2024）.
