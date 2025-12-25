『バニースーツ プランニング』より、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver.」が登場！【2025年12月25日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『バニースーツ プランニング』より、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver. 」の受注を開始いたします。
ソフィア・F・シャーリングがハイレグ水着で登場！
高峰ナダレ氏オリジナル企画『バニースーツ プランニング』より、ソフィア・F・シャーリングが1/6スケールフィギュアで登場！
ナダレ氏が本商品のために新規デザインしたハイレグ水着は、スポーティーな印象とスタイリッシュさが融合した特別衣装。
大胆に切り込んだハイレグが生み出すきわどい鼠径部、今にも零れ落ちそうな豊満なバスト、可愛らしいヒップラインなど、ソフィアの魅力を余すことなく立体化しました。
水着の細部にアクセントとして施された金属パーツも、メタリック塗装で再現。
シャープでスポーティーなシルエットの中に柔らかな肉感を丁寧に盛り込みました。
バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver. 【通常版】
◆商品情報◆
●商品名／バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver. 【通常版】
●価格／23,100円（税込）
●受注期間／2025年12月25日～2026年3月16日
●発売／2026年7月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/6スケール 全高約27cm
●原型製作／毒島孝牧（ブスジマックス）
●彩色見本製作／月柳
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）で予約可能
●JAN／4981932527567（通常版と豪華版で共通、豪華版の特典は外付けになります）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver. 【豪華版】
豪華版にはB2タペストリーが特典として付属。
高峰ナダレ氏がフィギュア用に描き下ろしたイラストを用いたタペストリーになっています。
描き下ろし衣装ならではの特別なソフィアを、ぜひコレクションにお迎えください。
※ホビーショップあみあみとAMAKUNIがタッグを組んだ「あみあみ×AMAKUNI」
高品質を誇るAMAKUNIの商品を、あみあみからお客様へお届けします。
◆商品情報◆
●商品名／バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング ハイレグ水着ver. 【豪華版】
●価格／27,500円（税込）
●受注期間／2025年12月25日～2026年3月16日
●発売／2026年7月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/6スケール 全高約27cm
●原型製作／毒島孝牧（ブスジマックス）
●彩色見本製作／月柳
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）で予約可能
●JAN／4981932527567（通常版と豪華版で共通、豪華版の特典は外付けになります）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）NADARE TAKAMINE
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●高峰ナダレ公式X／https://x.com/nadare3nWMM
