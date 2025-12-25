ＳＢＳグループ2025年主要トピックス
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）の 2025年の活動から主なトピックスを取りまとめましたのでお知らせいたします。
■Ｍ＆Ａによるグループ事業基盤の強化
インドネシアの物流会社PT TANGGUH JAYA PRATAMA社がグループ入り（ＳＢＳホールディングス／２月28日）
インドネシアの物流企業PT TANGGUH JAYA PRATAMA社（以下、TJP）の株式77％を取得し、同社をグループに迎え入れました。TJPはミドル・ラストマイル配送に強みを持ち、日系企業を含む幅広い顧客基盤を有しています。今回の参画により、成長市場インドネシアでの事業拡大と国際物流ネットワークを強化してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338067&id=bodyimage1】
ブラックバード ロジスティクス B.V.がグループ入り（ＳＢＳホールディングス／４月１日）
オランダを拠点とする3PL企業グループ・ズワルウグループの持株会社であるブラックバード ロジスティクス B.V.の普通株式80％を取得し、同社が新たにＳＢＳグループに加わりました。同グループは輸入雑貨中心の小売事業者の物流支援やロッテルダム港での倉庫サービス、欧州全域をカバーする貨物利用運送事業を展開しており、今回の参画により欧州における3PL事業拡大とアジア既存事業との融合によるグループ全体の海外事業拡大をめざします。
ブリヂストン物流株式会社がグループ入り（ＳＢＳホールディングス／10月１日）
ブリヂストン物流の株式66.6％を取得し、同社が新たにＳＢＳグループに加わりました。タイヤ物流で培われたノウハウやブランド力と、ＳＢＳグループのインフラ・ネットワークを掛け合わせることで、より高付加価値な物流サービスの提供を目指します。今後は協業とシナジー創出を進め、事業運営の継続性を保ちながらグループ一体化を図っていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338067&id=bodyimage2】
丸嘉運輸倉庫株式会社がグループ入り（ＳＢＳ東芝ロジスティクス／12月25日）
ＳＢＳ東芝ロジスティクスは丸嘉運輸倉庫の全株式を取得。医療機器・精密機器等の輸送で長年の実績を持つ同社の事業免許・ノウハウと、当社のメーカー物流で培ったロジエンジニアリングを掛け合わせることで、全国一貫ロジやコンサルティングなどの新たな付加価値を提供し、双方のお客様に喜ばれるサービスの拡充を目指します。
■高機能・高品質な物流サービスの提供拡大
東北営業所 名取倉庫を開所（ＳＢＳ東芝ロジスティクス／２月26日）
東北地方のロジプラットフォーム拠点となる「名取倉庫」を開設しました。広域配送に適した立地に加え、非常用電源や太陽光発電などBCP・環境対応を備えた施設です。今後は東北エリアの需要拡大を見据えた基幹拠点として、最適な物流サービスの提供を目指します。
阿見低温物流センターを開設（ＳＢＳフレック／４月１日）
三温度帯に対応した食品物流拠点「阿見低温物流センター」を開設しました。温度管理が求められる商品の取り扱いに対応し、全国規模のサプライチェーンを支える機能を備えています。太陽光発電設備を導入するなど環境配慮も進め、食品物流の高度化に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338067&id=bodyimage3】
初の西日本拠点「西淀川センター」を開設（ＳＢＳゼンツウ／９月１日）
