「TVアニメ「らんま1/2」 描き下ろしクリアファイル」予約受付中！
2025年12月16日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「らんま1/2」の『描き下ろしクリアファイル』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【ラインナップ】
・早乙女乱馬
・らんま
・天道あかね
・響 良牙
・シャンプー
・ムース
人気アニメ『らんま1/2』より、
描き下ろしイラストを使用したクリアファイルが登場！
A4サイズ対応の実用的な仕様で、学校やオフィスでも大活躍。
表面には可愛らしい描き下ろしイラストを大きくあしらい、手に取るたび気分が上がります。
仕事や勉強の合間にこのクリアファイルを眺めれば、
『らんま1/2』の楽しい世界にほっこり癒やされること間違いなし！
全６種のラインナップから、お気に入りの1枚をぜひお迎えください♪
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：TVアニメ「らんま1/2」 描き下ろしクリアファイル
絵柄 ：6種
本体素材 ：ポリプロピレン
製品サイズ ：220×310mm（A4サイズ用）
価格 ：\440（税込）
発売予定日 ：2026年2月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001680/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
