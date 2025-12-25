近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅間で「足湯列車」を今年度も運行

近畿日本鉄道株式会社、三重県菰野町および（一社）菰野町観光協会は、観光列車「つどい」の車内で足湯体験ができる「足湯列車」を、昨年度に引き続き今年度も運行します。

今回は、2026年1月31日（土）から2月23日（月・祝）までの土・日・祝日のうち計8日間、近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅間を1日1往復で運行します。





■ 列車内で楽しむ本物の温泉足湯

「足湯列車」では、観光列車「つどい」の2号車に設置された、ヒノキ造りの足湯キット（4人用×2台）で足湯体験できます。

足湯には、運行当日に菰野町職員が菰野温泉の源泉から採取した温泉を使用。

列車に揺られながら、本物の温泉で足元から温まる特別な体験をお楽しみいただけます。





■ 記念乗車証や割引特典も充実

乗車されたお客さまには、以下の特典をご用意しています。

・記念乗車証のプレゼント

・「湯の山温泉割引手形」をプレゼント

（有効期限：2026年3月31日まで／各特典1回限り有効）

主な割引特典内容（一部抜粋）

・御在所ロープウエイ往復運賃割引

・湯の山温泉 日帰り入浴料 一律500円

・パラミタミュージアム入館料割引

・アドベンチャーパーク オドルの森 体験料割引

・菰野ピアノ歴史館 入館料割引

■ 車内販売で菰野町の魅力を堪能

車内では、菰野町観光協会による地酒や特産品の販売も実施します。

【主な販売品】

・地酒三種飲みくらべ（竹成・菰野富士・田光）2,000円（税込）

・湯の花せんべい、どら焼き、僧兵味噌

・こもしかグッズ、真菰商品

・ビール、お茶、ジュース ほか





■ 運行概要

運行日

2026年1月31日（土）、2月1日（日）、7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）、22日（日）、23日（月・祝）【計8日間】

運行時間

第1列車：近鉄名古屋駅 10:06発 → 湯の山温泉駅 11:50着

第2列車：湯の山温泉駅 15:38発 → 近鉄名古屋駅 17:23着

※近鉄四日市駅での乗降も可能です。

運行区間

近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅（直通）

定員

56名

観光列車料金

おとな：510円

こども（小学生）：260円

※別途、乗車区間に応じた乗車券が必要です。

発売場所

近鉄主要駅（特急券発売駅の窓口）

発売日

乗車日の1カ月前から発売

■ 足湯利用について

足湯体験希望者は、乗車後に2号車バーカウンターで「足湯利用券」を購入

利用料金：おとな・こども（小学生）ともに100円

利用時間：約10分（購入順に指定）

列車に揺られながら足湯で癒やされる、冬ならではの特別な旅。

ぜひこの機会に、「足湯列車」で温泉・自然・食の魅力あふれる湯の山温泉へお出かけください。

足湯列車に乗る菰野町長（左）と菰野町観光協会長（右）

【近鉄電車テレフォンセンター】

TEL：050-3536-3957（8:00～21:00／年中無休）







