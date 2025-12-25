近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅間で「足湯列車」を今年度も運行
近畿日本鉄道株式会社、三重県菰野町および（一社）菰野町観光協会は、観光列車「つどい」の車内で足湯体験ができる「足湯列車」を、昨年度に引き続き今年度も運行します。
今回は、2026年1月31日（土）から2月23日（月・祝）までの土・日・祝日のうち計8日間、近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅間を1日1往復で運行します。
■ 列車内で楽しむ本物の温泉足湯
「足湯列車」では、観光列車「つどい」の2号車に設置された、ヒノキ造りの足湯キット（4人用×2台）で足湯体験できます。
足湯には、運行当日に菰野町職員が菰野温泉の源泉から採取した温泉を使用。
列車に揺られながら、本物の温泉で足元から温まる特別な体験をお楽しみいただけます。
■ 記念乗車証や割引特典も充実
乗車されたお客さまには、以下の特典をご用意しています。
・記念乗車証のプレゼント
・「湯の山温泉割引手形」をプレゼント
（有効期限：2026年3月31日まで／各特典1回限り有効）
主な割引特典内容（一部抜粋）
・御在所ロープウエイ往復運賃割引
・湯の山温泉 日帰り入浴料 一律500円
・パラミタミュージアム入館料割引
・アドベンチャーパーク オドルの森 体験料割引
・菰野ピアノ歴史館 入館料割引
■ 車内販売で菰野町の魅力を堪能
車内では、菰野町観光協会による地酒や特産品の販売も実施します。
【主な販売品】
・地酒三種飲みくらべ（竹成・菰野富士・田光）2,000円（税込）
・湯の花せんべい、どら焼き、僧兵味噌
・こもしかグッズ、真菰商品
・ビール、お茶、ジュース ほか
■ 運行概要
運行日
2026年1月31日（土）、2月1日（日）、7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）、22日（日）、23日（月・祝）【計8日間】
運行時間
第1列車：近鉄名古屋駅 10:06発 → 湯の山温泉駅 11:50着
第2列車：湯の山温泉駅 15:38発 → 近鉄名古屋駅 17:23着
※近鉄四日市駅での乗降も可能です。
運行区間
近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅（直通）
定員
56名
観光列車料金
おとな：510円
こども（小学生）：260円
※別途、乗車区間に応じた乗車券が必要です。
発売場所
近鉄主要駅（特急券発売駅の窓口）
発売日
乗車日の1カ月前から発売
■ 足湯利用について
足湯体験希望者は、乗車後に2号車バーカウンターで「足湯利用券」を購入
利用料金：おとな・こども（小学生）ともに100円
利用時間：約10分（購入順に指定）
列車に揺られながら足湯で癒やされる、冬ならではの特別な旅。
ぜひこの機会に、「足湯列車」で温泉・自然・食の魅力あふれる湯の山温泉へお出かけください。
足湯列車に乗る菰野町長（左）と菰野町観光協会長（右）
【近鉄電車テレフォンセンター】
TEL：050-3536-3957（8:00～21:00／年中無休）