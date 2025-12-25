農林水産省及び国土交通省は、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会（以下、「協会」という。）を事務局として、令和7年12月25日（木曜日）からGREEN×EXPO 2027における日本政府苑の魅力を共に高める協賛を募集します。協賛へのご応募にあたっては、日本政府苑の展示運営等を担う協会の日本政府苑事務局担当までお問い合わせください。

1.日本政府苑の概要

日本政府苑は、GREEN×EXPO 2027の出展区画として最大の2.5haの区域に、庭園、環境に配慮した木造平屋建ての建築、屋内展示、スマート農業展示等を計画しています（別添1参照）。

2.協賛の項目

日本政府苑における協賛は、企業・団体の皆様からのご支援により資金・物品・役務をご提供いただく仕組みです。協賛いただく項目としては、屋外における暑熱対策、屋内展示で使用する機材、スマート農業に関連する資材や設備、未来世代との連携である探究プログラム等への支援等を想定しています。なお、協賛を求める項目につきましては、日本政府苑の計画の進捗に合わせて更新します。

3.協賛の方法

協賛の方法は、以下のいずれかの方式でご提供いただきます。なお、物品には施設等の不動産を含みます。

(1)資金提供

日本政府苑の魅力向上に資する資金をご提供いただきます。

(2)物品提供

日本政府苑で必要とする物品等の現物を無償でご提供いただきます。所有権は協会に帰属します。

(3)役務提供

日本政府苑で必要とする技術やサービス、人員等を無償でご提供いただきます。必要に応じて別途ライセンス契約等を締結します。

(4)無償貸与

日本政府苑で必要とする施設や物品等を協賛者所有のまま無償で貸与いただきます。会期終了後は、協賛者において回収のうえ、販売や再利用等をお願いします。

4.参加手続き

・受付期間：令和7年12月25日（木曜日）から

提出書類一式を、協賛募集要領に記載の問合せ先へ、原則として、電子メールにて提出してください。電子メールでご提出いただくことができない場合に限り、郵送でも受け付けます。

・提出方法：公募関係資料は、国土交通省または農林水産省の該当ページからご覧ください。また、協賛へのご応募にあたっては、日本政府苑の展示運営等を担う公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会の日本政府苑事務局までお問い合せください。

5.公募関係資料

協賛参加に関する内容（申込方法等）を記載しています。

農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/expo2027.html

国土交通省https://www.mlit.go.jp/toshi/park/index_00006.html（外部リンク）

（別添2 2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）日本政府苑協賛 募集要領）

＜日本政府苑の協賛に関する問合せ先＞

GREEN×EXPO協会（公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）（展示部展示課内）日本政府苑事務局担当

ダイヤルイン：045-307-2084

添付資料

プレスリリース(PDF : 593KB)

別添1_日本政府苑について(PDF : 729KB)

別添2_2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）日本国政府苑協賛募集要領(PDF : 593KB)