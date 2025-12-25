株式会社SPA HEUM(本社：ソウル・江南、代表：KWAK HYELIN)が運営するプライベートアカスリサロン「HEUM」(ソウル特別市江南区彦州路311 ローズ1タワー B1F)は、2026年1月1日(木)から1月31日(土)の期間限定で、人気コースである『Real Gold』コースおよび『All For The Body』コースを、各10,000ウォン割引にてご提供いたします。





韓国・ソウルのプライベートアカスリ専門店「HEUM」









【プライベートアカスリサロン HEUMについて】

世界で初めて女性専用・1人制のプライベートアカスリサロンをオープンし、韓国国内に「女性専用1人アカスリ」のブームを巻き起こした話題のサロンです。完全予約制にて運営しており、プライベートかつラグジュアリーなアカスリ文化を提供。圧倒的な人気を誇り、業界でトップの評価を得ています。





2023年以降は日本人観光客の来店が着実に増えており、現在では来店者の約80％が日本人観光客という高い支持を受けています。





所在地 ： ソウル特別市江南区彦州路311 ローズ1タワー B1F

営業時間 ： 8:00～24:00

アクセス ： 水仁・盆唐線「ハンティ」駅 7番出口から徒歩10分

公式Instagram： https://www.instagram.com/heum_spa/









■『All For The Body』コース(85分)

シワ改善や肌のハリに効果が期待されるアデノシンを配合した「アデノシンアンプル」を使用し、肌をしっかりと整えます。さらに、全身用のやさしいシートパックによる施術で、クーリングケアと保湿ケアを同時にサポートします。

※1日3名様限定





『All For The Body』コース









■『Real Gold』コース(85分)

カカオバターとフランキンセンスオイルを配合した高保湿のバームタイプケアで、肌にたっぷりとうるおいを与え、長時間しっとりとした状態をキープします。乾燥肌にお悩みの方を中心に、高い人気を誇るコースです。





『Real Gold』コース









【施術内容】

ミルクボディスクラブ → ボディアンプルケア →

保湿ケアマッサージ → ヘアケア → フェイシャルケア

※すべてのコースにミルクを使ったアカスリと、各コース専用のアンプルが含まれます。

※当店は完全予約制です。ご来店前の事前予約を必ずお願いいたします。









【キャンペーン期間】

提供期間：2026年1月1日(木)～1月31日(土)

対象日 ：毎週月・火・水・木曜日限定

対象時間：8:00～23:00／金・土・日は割引対象外です