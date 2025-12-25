吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 「これでいいのだ」が移転オープンしたことを報告致します。

ラーメン・うどん・蕎麦を高次元で融合した“新感覚ラーメン”ラーメン、うどん、蕎麦--三つの麺文化を高いレベルで融合させた全く新しいラーメン店「これでいいのだ」が、自由が丘に移転オープンしました。本店は、長年ラーメン業界で活躍してきた店主の「きたろう」氏と、東池袋大勝軒 二代目・飯野氏とのコラボレーションによって誕生した注目の業態。間借り営業ならではの自由な発想と挑戦的なアプローチで、食通やラーメンファンに向けた“新しい食のフュージョン体験”を提供します。看板メニューは「ラーメン」（999円）。麺300g、肉100g、もやし200gという満足感のある構成に、生卵が付いた一杯です。特筆すべきは、そのスープ。蕎麦の出汁を彷彿とさせる香りを持ちながら、まろやかで飲み干せる和出汁ベースのラーメンスープは、ここでしか味わえない唯一無二の仕上がりとなっています。麺は太麺・細麺の2種類から選択可能。好みに合わせて、自分だけの一杯を楽しめるのも魅力のひとつです。

店舗情報

店名 これでいいのだ住所 東京都目黒区自由が丘１丁目２６－９ 三笠ビル B1 ハイフン内オープン日 2025年12月22日営業時間 ９時～14時定休日 不定期 インスタグラムまたはX参照Instagram https://www.instagram.com/kitaro.iza/X https://x.com/VIDwytLqvG44870

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新