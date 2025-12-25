全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、イギリスの人気料理コンテスト番組「ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン1」を2026年1月5日(月)よる7時より放送します。

１．「ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン1」について

イギリスで10年以上続く、人気の料理コンテスト番組。

イギリス全土から選ばれた精鋭のアマチュアベイカーが、全国各地の会場でベイキングの腕を競い合う人気のコンテスト番組の第1シーズン。10人のベイカーが、毎週3つの課題に挑戦し、評価が下される。毎回1～2人が脱落となり、6週間かけてチャンピオンを決定する。評価を下す厳しい審査員は、料理作家のメアリー・ベリーと一流ベイカーのポール・ハリウッド。司会はコメディアンのメル・ギェドロイツとスー・パーキンス。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/british-bake-off-s1/ ■画像クレジット： © Love Productions 2010【スタッフ】製作総指揮：アンナ･ビーティー【キャスト】メル･ギェドロイツ／スー･パーキンス

2．放送スケジュール

2026年1月5日（月）スタート毎週月曜日 よる7時～

3．第1話あらすじ

イギリス全土から選ばれたアマチュアベイカー10人が、全国各地の会場でベイキングの腕を競う。１回戦の舞台はコッツウォルズ、テーマは“ケーキ”。１つ目の課題、オリジナルケーキでは、各自が用意した自慢のレシピで独創的なケーキを焼き上げる。テクニカルチャレンジの課題は、ヴィクトリア･サンドイッチ。シンプルな英国伝統のケーキで、技術の精度を競う。最終チャレンジでは、プロも恐れるチョコレートを使ったセレブレーションケーキに挑戦する。最後に、３つの課題を通して審査員の評価が最も低かった２人が脱落者として発表される。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

