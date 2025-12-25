本県では、令和3年度から自転車で地域の魅力ある観光資源を案内する「サイクリングガイド」の養成を目的として、サイクリングガイドの養成講座を実施しています。 今年度は、ＮＣＲ指定を見据え、「地方でのインバウンド対象としたサイクリングツアー実施の心得を学ぶ」がテーマとなります。 ついては、次のとおり、受講者を広く募集します。

１ 講座概要

（1）目的 インバウンド向けに、「一本の映画をみるように」地域のストーリーを巡り、地域の方との交流や様々な体験を重視した電動自転車サイクリングツアーを全国展開している先進事例から、地方でのインバウンド対象としたサイクリングツアー実施の心得を学ぶ講座を開催し、ツアーガイド人材を育成することを目的とする。（2）内容【座学】 ○開催日時 令和８年１月29日(木) 14時から16時30分まで ○開催場所 上井コミュニティーセンター（倉吉市大平町）○内容 インバウンド向けサイクリングツアー造成に関する講演および県内事例発表・登壇者 株式会社mint 石飛 聡司 (いしとび さとし) 氏・講演テーマ 地域の魅力を体感するサイクリングガイドツアー・事例発表 県内でサイクリングツアーを実施している事業者の取組発表 【現地視察】 ○日時 令和８年３月17日(火) 12時から16時 ○視察先 O.M.S 大朝モビリティステーション（広島県山県郡北広島町大朝） ○内容 講師が実施しているサイクリングガイドツアーへの参加及び意見交換会（3）講師 株式会社mint 石飛 聡司（いしとび さとし）氏【プロフィール】・2014年に（株）mintを設立。広島市のローカルな魅力を活かす事業を創出したいとの思いで、観光関係事業経験ゼロからサイクリングガイドツアーsokoiko！を創業し、2017年より本格運営。・2021年から全国展開（北広島町、奈良県明日香村、島根県津和野町、東京都内）。地域のストーリーをツアー化させる手法などで注目を集め、現在は県内外で観光企画やツアー造成、ガイド育成事業などに携わる。

２ 募集概要

（1）受講対象者 地域観光振興に取り組む団体、サイクリング関連事業者、観光協会等（2）募集定員 座学 50名程度 現地視察 10名 ※座学を受講した希望者のみで申し込みは先着順。（3）参加費 座学 無料 現地視察 ツアー体験料 6,600円 ※別途、飲食代等は受講者負担。（4）募集締切 令和8年1月22日（木） （座学及び現地視察も同日締切）（5）応募方法 別紙のチラシに添付している二次元バーコードによる申し込み（参考）とりネット

【本リリースに関するお問い合わせ先】

https://newscast.jp/attachments/UBiuwdYYCAXoWTLbjGxC.pdfhttps://www.pref.tottori.lg.jp/item/1412398.htm#itemid1412398

鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 観光戦略課 サイクルツーリズム振興室TEL：0857-26-7638／FAX：0857-26-8308