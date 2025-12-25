TopMediai、AI画像生成に「Seedream 4.5」を新搭載。マルチ参照対応で表現力と生成品質を強化
画像・動画・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月24日より、TopMediaiのAI画像生成機能において大幅アップデートを実施いたします。
今回のアップデートでは、新たに「Seedream 4.5」モデルを追加し、さらに「画像から画像へ」機能では、既存のNano Banana Proと併せて複数参照画像生成に対応。これにより、クリエイターはより多彩なスタイル、高精細で高品質な画像をスピーディに生成できるようになり、表現の幅が大きく広がりました。
【TopMediai AI画像生成について】
TopMediai AI画像生成は、テキストや画像を入力するだけで、直感的に高品質な画像を生成できるオンラインサービスです。ユーザーは専門的なデザインスキルがなくても、簡単な操作で多彩なビジュアル表現を手に入れることができ、SNS投稿、広告素材、Webコンテンツ、イラスト制作など、さまざまな用途で活用できます。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.Seedream 4.5モデルの追加
テキストから画像への生成機能と、画像から画像への生成機能にSeedream 4.5を導入。AIの認識精度と画像品質が大幅に向上し、色彩や構図、細部のディテールにこだわった表現が可能になりました。これにより、従来よりもリアルさや質感を重視したクリエイティブ制作が可能です。
2.複数参照画像生成に対応
「画像から画像へ」機能では、Nano Banana ProとSeedream 4.5の両モデルで複数参照画像生成に対応。複数の参考画像を組み合わせることで、より複雑で洗練された構図や色調の画像を素早く生成でき、クリエイターの発想力を最大限に活かせます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338063&id=bodyimage1】
3.生成速度と高品質の両立
高速な生成処理に加え、解像度やディテールの再現性も大幅に向上。商用利用やSNS投稿など、さまざまなシーンに適した高品質画像を効率的に制作でき、制作時間の短縮にも貢献します。
4.直感的操作での柔軟な生成
テキストや参照画像の指定、スタイル調整、解像度選択などを直感的に設定可能。初心者から上級者まで、誰でも自分の思い通りの画像生成を楽しむことができます。
詳細はこちら：
テキストから画像へ：https://www.topmediai.com/app/free-ai-art-generator/
画像から画像へ：https://www.topmediai.com/app/free-ai-art-generator/?type=image
【活用するためのテクニック】
● 複数参照画像を組み合わせることで、単一の画像では難しい複雑な構図や雰囲気を再現可能。
● Seedream 4.5の高精度モデルを活用し、特定のスタイルや色彩を保持したまま多様なバリエーションを生成。
● 解像度や画質を調整することで、SNS用画像から印刷物まで、用途に合わせた最適な出力が可能。
● 生成画像を後処理で微調整することで、さらに高品質なデザイン素材として利用可能。
【おすすめユーザー層・利用シーン】
● クリエイター：プロンプトや参照画像を活用し、SNSやWebコンテンツ用のオリジナル画像制作に最適。
● デザイナー：複数の参照画像をもとに、高品質で短時間にデザイン素材を生成可能。
● 広告・マーケティング担当者：商用利用可能なビジュアルを効率的に制作し、キャンペーン素材として活用。
● イラストレーター・作家：短時間で多様なスタイルの表現を試し、作品のクオリティと制作効率を向上。
● AI画像生成初心者：直感的操作で、初めてでも高品質な画像を容易に作成可能。
【既存機能との連携と今後の展望】
今回のSeedream 4.5導入により、従来のNano Banana Proと組み合わせた複数参照画像生成が可能となり、生成表現の幅と精度が飛躍的に向上しました。今後もTopMediaiはユーザーの声を反映し、より直感的で高品質なAI画像生成サービスを提供し続けるとともに、既存の編集機能や生成オプションとの連携をさらに強化。より複雑で自由度の高いクリエイティブ制作を支援し、クリエイターの表現力を最大限に引き出すサービスの拡張を進めてまいります。
配信元企業：Cleverguard Technology Co., Limited.
プレスリリース詳細へ