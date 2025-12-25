エルメ、削除したリッチメニューの確認・復元機能がLメッセージに新規追加
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月26日（水）にLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」のアップデートを実施し、削除済みリッチメニューの管理・復元機能を追加しました。
今回のアップデートにより、誤操作によるリッチメニュー削除時も、一定期間内であれば簡単に復元でき、安心して運用できるようになりました。
誤削除からの復元が可能に、運用ミスのリスクを軽減
今回のアップデートで、「削除済みリッチメニュー」という新しい管理画面が追加されました。 この画面では、削除済みのリッチメニューを一覧で確認でき、 誤ってリッチメニューを削除した場合でも簡単に復元が可能です。
これまでは、削除操作を行うと即座に完全削除されていましたが、 本機能の追加により、削除後も90日間は復元可能な状態で保管されるようになりました。 なお、保管期間を過ぎたリッチメニューは自動的に完全削除されます
複数のスタッフでアカウントを運用している事業者や、導入を始めたばかりの事業者にとって、運用上のミスを防ぐセーフティーネットとして機能します。
リッチメニューについて
リッチメニューは、LINEのトーク画面下部に表示される大きなメニューです。L Message（エルメ）を通して設定することで、さまざまな機能と連携できるようになります。
例えば、リッチメニューからお店の予約フォームへ直接誘導したり、「おすすめ商品」をタップした友だちに「商品興味あり」のタグを自動で付与したり、複数のリッチメニューをタブで切り替えたりといった活用が可能です。
上手く活用することで売上アップにもつながりますので、ぜひご利用ください。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
