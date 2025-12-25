第11回「企業ボランティア・アワード」インクルーシブ社会奨励賞を受賞　〜難病者の就労支援を通じた社会課題解決の取り組みが評価〜





■受賞した活動について



「難病就労アクション」は、2023年4月に当社の有志社員によって発足した社内サークルです。制度の狭間におかれた難病者の就労問題について考え、行動することを目的に、NPO法人両育わーるど様と協働で様々な活動を展開してきました。



主な活動内容：



・毎月第2火曜日に情報交換の打合せを継続



・『難病者の社会参加白書2025』への寄稿(社員3名)および編集制作への参加



・社内での白書説明会の開催



・社内での難病ディスカッション会の開催



・NPO法人両育わーるどから講師を招いたワークショップ「THINK DIVERSITY」の実施



■今後の展開



この受賞を励みに、今後も難病者の就労という社会課題の解決に向けて、社内外への発信と理解促進の活動をより活発に展開してまいります。



なお、2024年10月には厚生労働省が難病患者の法定雇用率への一部算入（2027年の関連法改正を目指す）を公表するなど、難病者雇用をめぐる環境も変化しつつあります。



当社は引き続き、難病専門の就労移行支援事業所の運営と併せて、制度の狭間で孤立する難病者の存在を社会課題として広く認識していただくための活動に取り組んでまいります。



■表彰式について



後日（日時：2026年2月25日(水) ）、執り行われる予定です。



※表彰式は、企業ボランティアの交流およびネットワーキングのために開催する『企業ボランティアの祭典2026』の中で行われます。



