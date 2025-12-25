こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第11回「企業ボランティア・アワード」インクルーシブ社会奨励賞を受賞 〜難病者の就労支援を通じた社会課題解決の取り組みが評価〜
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:進藤均)の社員ボランティアグループ「難病就労アクション」が、第11回「企業ボランティア・アワード」(主催:東京ボランティア・市民活動センター)において「インクルーシブ社会奨励賞」を受賞しました。
「企業ボランティア・アワード」は、都内の企業で働く人々による非営利団体でのボランティア活動を表彰し、企業人のボランティア活動への参加や企業と非営利団体の協働を促進することを目的とした事業です。
■受賞した活動について
「難病就労アクション」は、2023年4月に当社の有志社員によって発足した社内サークルです。制度の狭間におかれた難病者の就労問題について考え、行動することを目的に、NPO法人両育わーるど様と協働で様々な活動を展開してきました。
主な活動内容：
・毎月第2火曜日に情報交換の打合せを継続
・『難病者の社会参加白書2025』への寄稿(社員3名)および編集制作への参加
・社内での白書説明会の開催
・社内での難病ディスカッション会の開催
・NPO法人両育わーるどから講師を招いたワークショップ「THINK DIVERSITY」の実施
■今後の展開
この受賞を励みに、今後も難病者の就労という社会課題の解決に向けて、社内外への発信と理解促進の活動をより活発に展開してまいります。
なお、2024年10月には厚生労働省が難病患者の法定雇用率への一部算入（2027年の関連法改正を目指す）を公表するなど、難病者雇用をめぐる環境も変化しつつあります。
当社は引き続き、難病専門の就労移行支援事業所の運営と併せて、制度の狭間で孤立する難病者の存在を社会課題として広く認識していただくための活動に取り組んでまいります。
■表彰式について
後日（日時：2026年2月25日(水) ）、執り行われる予定です。
※表彰式は、企業ボランティアの交流およびネットワーキングのために開催する『企業ボランティアの祭典2026』の中で行われます。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
