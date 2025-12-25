TOYO TIRE ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìò°÷Åù¤Î°ÛÆ°µÚ¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

µ­


1¡¥Ìò°÷¤Î°ÛÆ°µÚ¤Ó¿¦Ì³ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯ 3·î27ÆüÉÕ¤ÇÌò°÷¤Î°ÛÆ°µÚ¤Ó¿¦Ì³ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£

­µ¡¥¼èÄùÌò

1¡Ë¿·Ç¤¼èÄùÌò¸õÊä¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

Âçºå´¤»Û­ê ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå´¤»Û­ê ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡

Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹­ê¡¡¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹­ê

¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò

Åö¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÁñ¡¡Éð¹¨(¤Û¤ó¤¸¤ç¤¦¡¡¤¿¤±¤Ò¤í)

»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢

³Ø¹»Ë¡¿ÍÂçÅìÊ¸²½³Ø±à Íý»öÄ¹¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÂçÅìÊ¸²½³Ø±à Íý»öÄ¹

Åö¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐ°æ¡¡½ß»Ò(¤¤¤·¤¤¡¡¤¢¤Ä¤³)

­êKconcept ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡­êKconcept ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¡¡¡¡

¥í¡¼¥é¥ó¥É­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¡¼¥é¥ó¥É­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢

SRS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¡¡SRS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢

¥¹¥¿¡¼ÀºÌ©­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿¡¼ÀºÌ©­ê ¼Ò³°¼èÄùÌò

Åö¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÒ»³¡¡´´Íº(¤«¤¿¤ä¤Þ¡¡¤ß¤­¤ª)

¡ö¾åµ­¼èÄùÌò¿Í»ö¤Ï¡¢Âè110²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼èÄùÌò¤ÎÁªÇ¤µÄ°Æ¤È¤·¤Æ¾åÄø¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

2¡Ë¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

¼èÄùÌò¡¡¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

µ»½ÑÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ»½ÑÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼é²°¡¡³Ø(¤â¤ê¤ä¡¡¤µ¤È¤ë)

3¡Ë¼èÄùÌò¤ÎÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

ÂàÇ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¹ÅÄ¡¡¸¦(¤â¤ê¤¿¡¡¤±¤ó)

ÂàÇ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉðÅÄ¡¡¸ü(¤¿¤±¤À¡¡¤¢¤Ä¤·)

­¶¡¥¼¹¹ÔÌò°÷

1¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷

¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡±äß·¡¡ÍÎ»Ö(¤Î¤Ö¤¶¤ï¡¡¤Ò¤í¤·)

¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷

À¸»ºÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸»ºÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÜ¼é¡¡ÀµÈþ(¤ß¤ä¤â¤ê¡¡¤Þ¤µ¤ß)

2¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¿¦Ì³ÊÑ¹¹¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷

DX¡¦¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¡¡¡¡¡¡¡µ»½ÑÅý³çÉôÌçÃæ±û¸¦µæ½êÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡Åç¡¡°ìÏº(¤·¤Þ¡¡¤¤¤Á¤í¤¦)

3¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Î½¢Ç¤¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

¼¹¹ÔÌò°÷

µ»½ÑÅý³çÉôÌçµ»½Ñ³«È¯ËÜÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡µ»½Ñ³«È¯ËÜÉôRE¥¿¥¤¥ä³«È¯ÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡Àî¾å¡¡ÏÂµª(¤«¤ï¤«¤ß¡¡¤«¤º¤­)

4¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

¾ï¶Ð¸ÜÌä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷

DX¡¦¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÅý³çÉôÌç´É¾¸Êäº´¡¢¡¡DX¡¦¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÅý³çÉôÌç´É¾¸¡¢¡¡

ÌÈ¿Ì¥´¥àÂÐºöÅý³çËÜÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÈ¿Ì¥´¥àÂÐºöÅý³çËÜÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â°æ¡¡¾»Ç·(¤«¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤µ¤æ¤­)

¾ï¶Ð¸ÜÌä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷

µ»½ÑÅý³çÉôÌçÃæ±û¸¦µæ½êÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ»½ÑÅý³çÉôÌçµ»½Ñ³«È¯ËÜÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡¿åÃ«¡¡ÊÝ(¤ß¤º¤¿¤Ë¡¡¤¿¤â¤Ä)

­·¡¥¾ï¶Ð¸ÜÌä

1¡Ë¾ï¶Ð¸ÜÌä¤ÎÂàÇ¤¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

ÂàÇ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ï¶Ð¸ÜÌä

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇäÅý³çÉôÌç´É¾¸Êäº´¡¡¡¡¡¡¡¡Éð¼¡¡¡Áï»Ë(¤¿¤±¤Ä¤°¡¡¤µ¤È¤·)

2¡¥¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤Ç¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£

1¡Ë¿Í»ö°ÛÆ°¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÉÕ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿·¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸½¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»áÌ¾¡Û

µ»½Ñ³«È¯ËÜÉôRE¥¿¥¤¥ä³«È¯ÉôÄ¹¡¡¡¡¡¡µ»½Ñ³«È¯ËÜÉôRE¥¿¥¤¥ä³«È¯Éô¡¡¡¡¡¡²¼Â¼¡¡ÏÂÀ¸(¤·¤â¤à¤é¡¡¤«¤º¤ª)

°Ê¡¡¾å



