株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は、2025年12月25日（木）開催の株主総会および、取締役会において、新取締役また新部長の就任について決議しましたのでお知らせします。





■辞任 2025年12月31日

旧職 取締役

氏名 北原 整

旧職 取締役 クライアントサービス・メディア担当※

氏名 唐澤 央

※株式会社電通に帰任のため







■就任/任命日 2026年1月1日

新職 取締役

氏名 石渡 弥

新職 取締役 クライアントサービス・メディア担当

旧職 株式会社電通tempo 執行役員

氏名 藤川 英俊

新職 執行役員 インサイト担当

旧職 株式会社電通

氏名 岡本 岳志

新職 インサイト部長

旧職 インサイト部 マネージャー

氏名 真能 広大

新職 株式会社電通に帰任

旧職 インサイト部長

氏名 植村 征

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。