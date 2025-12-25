世界を知ることで地域が見えてくる！ 国内外で経験を積み、まちづくりへの思いが明確になった叡啓大学1期生が語る「グローカルな学び」とは？

広島県公立大学法人

日本の公立大学では類を見ない、実社会で活躍する上で必要となるコンピテンシー

（資質・能力）を育成する大学として2021年4月に広島県が開学した叡啓大学（広島市中区）では、特長の一つとして「社会とのつながり」を重視しています。学生は正課内だけでなく、正課外でも実社会とかかわる機会が多くあります。

実践的な学びの場として設定している国内および海外での体験・実践プログラム

では、学生は各自の興味・関心に合わせて、卒業までに最低2回、うち1回は海外プログラムに取り組まなければなりません。地域で、世界で、叡啓大学の学生は多様な人たちともつながりながら経験を積み、社会課題と向き合います。こうしてグローバルと地域、両方のフィールドで学び、国際的な視野と地域に根ざした視点を養います。

地域に密着した電車・バスなどの事業を展開する広島電鉄株式会社（広島市本社）に就職した叡啓大学1期卒業生の藤本康平さんに、まちづくりや地域活性化への思いが明確になった大学での学びや経験について聞きました。







だからこそ学び続ける

―まちづくりや地域活性化にはもともと興味があったのですか？

漠然と、という感じでしょうか。高校のときは将来像も明確ではなく、「経済でも学ぼうかな」という程度だったのですが、叡啓大学を知り、「ここに行けばやりたいことが見つかるかもしれない」と思いました。

「自らが将来のありたい社会を創ること」、そのために「自らが課題を発見し、解決策を立案し、他者と協働しながら、リーダーシップを発揮し、実行することを通じて、新たな社会価値を生み出すこと」という理念にひかれました。

しかし大学4年間を通して、まちづくりや地域活性化を意識しながら学ぶ中で、自分の無力さを感じることもしばしばありました。だからこそ「社会に出てからも学び続けたい」と考え、まちづくりに貢献できる広島電鉄を選びました。





―広島電鉄を知ったきっかけは、「広島都心会議」（広島市が設立したまちづくりのための意見交換の場）に参加したときだそうですね。

はい。もともとは友人が広島電鉄へインターンシップに行っていたのですが、広島電鉄も参加している「広島都心会議」の集会に出られなかったため、私が代理で参加したんです。私にしてみれば、正課外の活動です。でもこれが楽しくて、それからはずっと参加し続け、在学中に広島市内の川辺空間でキャンドルナイトのイベントも実現しました。国内インターンシップで行った、愛媛県松野町のホテルで体験したイベントからヒントを得て、私が企画しました。







「変わらなきゃ！」という思いは同じ

―叡啓大学の体験・実践プログラムでは国内プログラムだけでなく、海外プログラムも必修になっています。どこに行きましたか？

カンボジアのホテルに2カ月間行きました。地域を巻き込んだまちづくりに力を入れているところで、みんな「地元に貢献したい！」という思いが強かったです。エネルギッシュな人たちとの出会いから、刺激を受けました。

最近思うのですが、田舎ってみんな顔見知りだったりして、広がりがありませんよね。愛媛県でも、カンボジアの町でも、それは感じました。でも「変わろう」という思いは、コミュニティの大きさとは関係ありません。広島だって相対的には都会だけれど、同じではないか、だからこそ「もっと良くなれるのではないか」と思います。国内外でさまざまな活動に携わった経験が、「広島でもできる！」という自信を私に与えてくれました。





―グローカルな視点が養われたようですね。卒業プロジェクトでも地域の課題解決に取り組んだのですか？

はい。瀬戸内海のほぼ真ん中に浮かぶ、広島県本土とは橋がつながっていない大崎上島町で、地域活性化の仕組みづくりに挑戦しました。町内の店舗で使えるクーポンを入れたカプセルトイを港に設置し、観光客が地域のお店を訪れるきっかけをつくりました。人と人のつながりを生む仕組みづくりという意味では、今の仕事にも通じるものがあると思います。







叡啓大学は人生を厚くしてくれた

―今現在はバス事業本部でバスの運行計画に携わっておられますね。

主にはバスのダイヤを引いています。お客様にとって利用しやすい公共交通を目指して、路線、時間、サービスを考えています。

主にはバスのダイヤを引いています。お客様にとって利用しやすい公共交通を目指して、路線、時間、サービスを考えています。

まちづくりの一翼を担うバス事業一つとっても、課題は山積しています。「なぜバスは減便されるのか」あるいは「減便するとさらに地域の過疎化は進んでしまうのにいいのか」といった問いは、すぐに答えが出るものではありません。現場にいる私たちがじっくり時間をかけて、少しずつ状況を動かしていくことで解決に向かうのではないかと考えます。その意味では、まだ社会人1年目の私にとって、今は全体像を理解する途上にあります。それでこそ何が重要なのかポイントが見えてきます。大学での課題解決演習（PBL）

などの学びで社会や企業の課題にアプローチしたやり方が、今まさに生かされています。





―実践的に学んだ経験が、しっかり血肉になっているようですね。

そうですね。ただし実践だけではありません。理論や知識があってこその実践だと思います。最初はシステム思考やデザイン思考を学んでも、「頭では理解できるけど…」という感じなのですが、学外で活動することにより「そうだったのか」と腑に落ちる。そういう実践と修得を繰り返すことで、クリティカルに物事を洞察する先見性などコンピテンシー（資質・能力）

が身についていきました。

意外なのは、大学で身につけた英語力

が思わぬ形で役に立っていることです。バスの車内音声用の英語文をパソコンで入力する業務を担当したことがあり、そのとき作成した英文アナウンスが、今も実際にバスで流れています。







―叡啓大学で学んだことで、高校までの自分とは変わりましたか？

私は高校のとき英語のスピーチコンテストで「地方のローカル線の廃線と存続」をテーマに発表しました。これは今の仕事にも通じる視点で、そのころの自分と今の自分は本質的には変わっていません。

では何が変わったのかというと、自分の中の「これがやりたい」が明確になったということです。叡啓大学はそれを引き出してくれました。人生を厚くしてくれた、という気がしています。







■広島電鉄株式会社上司の方からのコメント

バスの運行計画は、担当者ひとりでできる業務ではなく、社内外の関係者と協力してつくり上げるものです。藤本さんは社会人一年目でありながら、担当するテーマに率先して取り組み、課題解決に向け積極的に動いてくれています。

藤本さんが担当する営業所には、外国人観光客のご利用が多いバス路線があります。そのバス路線で起きている問題点への気づきや解決に向けた取り組みについては、大学での学びが生かされていると感じます。



















