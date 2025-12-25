株式会社ヌーカ(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：小堺 弓木奈)は、2025年11月20日よりクラウドファンディングを開始した寝袋「Nuuca Sleep Max」が、開始から約1か月で応援購入総額1億円を突破したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、クラウドファンディング開始時点での反響を受け、すでに2025年11月にプレスリリースを配信しておりますが、その後も支援が継続的に拡大し、短期間で大きな節目を迎える結果となりました。





▼プロジェクト詳細URL

https://www.makuake.com/project/nuucasleep/





Nuuca Sleep Max





■ プロジェクトの進捗について

「Nuuca Sleep Max」は、アウトドア用途にとどまらず、日常生活でも快適に使用できる“寝心地”を追求した寝袋として開発されました。

クラウドファンディング開始3時間で2,466件、5,763万円の応援購入総額と多くの注目を集め、支援者からは

・寝心地への期待

・自宅でも使える汎用性

・従来の寝袋にはない発想

といった点に共感の声が寄せられています。

こうした評価を背景に、プロジェクト開始から約1か月という短期間で、応援購入総額1億円を突破する結果となりました。









■ プロジェクトページ

クラウドファンディングは、以下のページにて実施しています。

▼ 「Nuuca Sleep Max」クラウドファンディングページ(Makuake)

https://www.makuake.com/project/nuucasleep/









■ 「Nuuca Sleep Max」について

「Nuuca Sleep Max」は、「Nuuca Sleep」シリーズの中でも、より高い快適性と使用シーンの広がりを追求したモデルです。

キャンプや車中泊などのアウトドアシーンはもちろん、自宅での来客用寝具やブランケットとしても活用できる設計が特徴で、生活の中で“眠る体験”をアップデートする製品として支持を集めています。





(1) 3-WAY仕様。「冬用寝袋」「春秋用寝袋」「夏用ブランケット」の3形態で1年通して利用でき、季節に合わせた寝袋の準備が不要に。

(2) 1分で収納。寝袋利用者の不満No.1「しまうのが大変」を解消。

(3) 自宅でも使いやすい北欧デザイン。友人や家族が泊まる時に布団代わりの利用者が続出。

(4) 自宅のふとんのような寝心地。クイーンベッドの幅80cm(2人で使った場合の一人分)を超える85cm幅でゆったり広々。肌触りの良い生地で、ふとんのような寝心地。顔や首周りにフリースのアイテムが付属し、暖かく気持ちよく眠れます。

(5) 極暖。ISO基準の検査にて快適温度-8度、下限温度-15度と厳冬期まで使える暖かさ。









■ 今後について

株式会社ヌーカでは、クラウドファンディングを通じて得られた支援者の声を製品開発・改善に活かしながら、より多くの方に「寝心地の良さ」を届けることを目指してまいります。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ヌーカ

所在地 ： 神奈川県藤沢市

代表者 ： 代表取締役社長 小堺 弓木奈

事業内容 ： アウトドア用品の企画・開発・販売

ホームページ： https://nuuca.jp/