当社は、2025年11月14日付「ＴＲＵＮＫ株式会社とスリーＳが業務提携」にて公表したＴＲＵＮＫ株式会社（東京都渋谷区。代表取締役社長：西元 涼。以下「ＴＲＵＮＫ社」）に対する出資を決定したことをお知らせいたします。

出資の目的

当社の100％子会社である株式会社スリーＳとＴＲＵＮＫ社は働き手不足が深刻化する不動産管理業界に対し、両社が保有するナレッジを活用し、働き手の育成支援を行うことで、働く人の健康・活躍、安全・安心・快適な住まい環境の整備に貢献することを目的とし、業務提携を行っています。今回、当社からＴＲＵＮＫ社への出資を通じて、本業務提携内容を加速させ、不動産管理業界の働き手の育成支援への貢献と当社グループの企業価値向上を目指してまいります。

ＴＲＵＮＫ社の会社概要

名称：ＴＲＵＮＫ株式会社所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3F代表者の役職・氏名：代表取締役社長 西元 涼事業内容：オンライン職業体験プラットフォームの運営事業資本金：50百万円設立：2015年７月ＵＲＬ：https://trunk.company/

ＴＲＵＮＫ社の事業概況

ＴＲＵＮＫ社は学習管理システムの開発及び提供、資格取得アプリの提供等を手掛けております。不動産業界向けには、スキマ時間にスマホから効率的な学習を促す「Workschool資格『宅建アプリ』」の提供をしており、受講者向けに学習のしやすさと習慣化できる機能を備え、管理者向けには受講者の現状の可視化と学習を促進させる機能を揃え、多くの不動産会社に利用されています。

Workschool資格『宅建アプリ』

https://lp.work-school.com/certification

今後の見通し

本出資による当社2026年６月期の業績に与える影響につきましては軽微であります。なお、今後発表すべき事項がある場合は速やかにお知らせいたします。

