アップクラウド株式会社は、家族向けの国産クラウドシステム「ファミリークラウド Fammy」のデザイン全面リニューアルしました。2012年に国産初の家族向けクラウドシステムとして誕生したFammyは、13年間にわたり一貫して「日本中の家庭のインフラ」になることを目指して運営を続けてまいりました。多くのご家族に支えられながら、細かなアップデートを重ねてまいりましたが、この度、操作性と視認性の向上、より使いやすいUIへの改善を目的とした、デザインの全面リニューアルを行いました。

＜リリース日＞

2025年12月25日

＜主な変更点＞

・配色・レイアウトの再設計による視認性と統一感の向上・各機能への導線を見直し、より直感的な操作ができるUIへ改善・スマートフォンでの操作性やアクセシビリティの向上今回のリニューアルは「毎日の記録がよりスムーズに」「家族全員が迷わず使える」をコンセプトとし、将来のスケーラビリティ、機能拡張を見越した、大幅な内部システムの入れ替えを実施しています。これまで以上に快適で、使いやすく、見やすくなり、ご利用中のユーザー様はもちろん、クラウドは初めてという方から他サービス乗り換えをご検討中の方まで、幅広く皆様にご活用いただけるサービスとなっています。

Fammyは、2012年にリリースされた、国産初の家族向け無料グループウェアです。スケジュール管理、ファイル共有、メモ管理、画像アップロード、掲示板、リマインダ機能、コミュニティ機能等を備え、クラウド環境で動作します。家庭ユースに限定した設計思想により、個人には敷居の高かったクラウド環境を身近なものにしました。

ファミリークラウド Fammy

https://familycloud.jp/※「ファミリークラウド®」はアップクラウド株式会社の登録商標です。

＜今後の展望＞

今後はアプリ版のリリース、有料機能の拡張を予定しています。当社はこのFammyを通じて自社の開発力を高め、人材の育成を進めており、引き続きご利用者の皆様からのフィードバックを重視しながら、家庭に求められる使いやすくて信頼性の高いインフラを提供してまいります。

＜会社概要＞

アップクラウド株式会社は、「企業、家庭、誰にでも」をスローガンに、優れたシステムを低価格でご提供することを目標とするシステム開発会社です。会社名：アップクラウド株式会社代表取締役：藪崎 祐司所在地：〒432-8044 静岡県浜松市中央区南浅田1-5-7 コイケビル202事業内容：システム受託開発、Webサービス開発、EC支援事業URL：https://www.up-cloud.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

アップクラウド株式会社〒432-8044 静岡県浜松市中央区南浅田1-5-7 コイケビル202電話：053-443-7269メール：info@up-cloud.co.jp担当：大木・小深田