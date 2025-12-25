丸嘉運輸倉庫株式会社の株式取得について －さらに一歩踏み込んだサービスの拡充へ－
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤 寧、本社：東京都新宿区、以下「当社」）は、株式譲渡契約の締結により、12 月 25 日付にて丸嘉運輸倉庫株式会社（社長：吉島壽明、 本社：大阪府吹田市、以下「丸嘉運輸倉庫」）の全株式を取得しましたことをお知らせいたします。なお、丸嘉運輸倉庫社長は同日付をもって前社長（前川哲弥）から交代しました。
◆
丸嘉運輸倉庫は1971年１月に設立されて以降、東京・大阪・名古屋に拠点を展開し、医療機器・精密機器等の輸送・搬入・メンテナンス等関連業務で、長年にわたり、お客様の様々なニーズに対応して、お客様と強固な関係を築いてまいりました。
一方、当社はメーカー物流で培ったノウハウを基に「ものづくりの視点からサプライチェーンをデザインできること」を強みとし、ロジエンジニアリング・設計から、リソース調達・保管・荷役・輸送まで一貫したロジスティクスオペレーションをお客様に提供しております。
今回、丸嘉運輸倉庫を新たにＳＢＳグループに迎え入れることで、具体的に同社の持つ事業免許・ノウハウを活用して当社のお客様に新たなサービスをご提供するとともに、同社のお客様にも当社サービスをご提案し、全国一貫ロジやコンサルティングなどの新たな付加価値をご提供することで、双方のお客様に喜ばれるサービスの拡充とご提供を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338058&id=bodyimage1】
写真：新旧社長が固い握手（左：前川前社長、右：吉島新社長）
以 上
（ご参考：丸嘉運輸倉庫株式会社の概要）
本社所在地 大阪府吹田市南金田一丁目13番34号
代表者 代表取締役社長 吉島 壽明
設立 1971年1月
資本金 1,800万円
事業内容 一般貨物自動車運送事業／倉庫業（精密機器の搬送・保管並びに据付と搬出入）
産業廃棄物収集運搬業 IT機器セットアップ、流通加工、データ消去等
医療機器製造業、医療機器販売・貸与業、医療機器修理業
営業拠点 東京営業所、大阪営業所、名古屋営業所、京浜配送センター、伊丹出張所、つくば出張所
従業員数 58名
車両台数 37台
売上高 8億円（2025年8月期）
ホームページ https://www.maruka-logi.co.jp/company/
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,153 億円（2024 年 12 月期、連結）
従業員数：2,780 名（2024 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内にＳＢＳロジスター（株）、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ