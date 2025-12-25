災害対応・林業・建設を支える静かな主役：カーゴフック市場は年平均3.8％成長
カーゴフックとは、特にヘリコプターや貨物機などで、外部または機内の貨物／資材を吊り下げて輸送・投下・搬送を可能とする専用フック装置のことを指す。一般に、ヘリコプターの機体下面に取り付けられ、鋼製のフックビーム、機械的または電気的リリース機構、安全ロック／自己ラッチ機能などから構成され、吊り荷の重量、安全性、信頼性、操作性を確保する。カーゴフックは、建設資材、林業丸太、災害救援物資、重機、コンテナ、燃料タンク、海洋設備部品、農業資材など、地上アクセスが困難な場所への物資輸送を可能とし、さらには消防、救助、建設、インフラ整備、林業、鉱山、災害対応といった、多様なミッションに不可欠なロジスティクスツールである。強度、耐久性、運用信頼性、安全規格適合、メンテナンス性が求められ、ミッションの成功に直結する「鍵」である。
成熟とニーズ拡大 ― グローバルで着実に成長するカーゴフック市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界カーゴフック市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567922/cargo-hook）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.8%で、2031年までにグローバルカーゴフック市場規模は2.87億米ドルに達すると予測されている。これは、地理的にアクセス困難な地域への物資輸送、災害救援、人道支援、林業／建設などのアウトドア産業が増加傾向にあること、加えてヘリコプター運用や荷揚げ技術の成熟、安全性・信頼性への要求、及び複数用途対応の汎用カーゴフックのニーズの拡大によるものである。また、環境保全エリアや山岳地帯、離島、オフショア現場など、従来はコストや時間、リスクのためアクセス困難だった場所への物流ニーズの高まりが、カーゴフックを通じたヘリ輸送を再び脚光を浴びせる要因となっている。つまり、カーゴフック市場は「安定的需要 × 用途多様化 × 社会インフラニーズの増加」という構造によって、今後も持続的な成長が期待される。
図. カーゴフック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338033&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338033&id=bodyimage2】
図. 世界のカーゴフック市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界の主要プレイヤーと地域別戦略 ― 多様な企業が描く供給体制と差別化
カーゴフック市場には、グローバルで複数の主要サプライヤーが存在し、それぞれが異なる戦略で市場に臨んでいる。LP Informationのトップ企業研究センターによると、カーゴフックの世界的な主要製造業者には、Dart Aerospace、TransDigm Group （Breeze-Eastern）、Onboard Systems International, LLCなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約16.0%の市場シェアを持っていた。また、それ以外の中堅特殊フックメーカーも多く、用途、認証、地域、用途特化などで役割分担が進んでいる。これら企業の中で、DART Aerospace や Onboard Systems、Mechanical Specialties は、認証取得済みカーゴフックおよび外部バスケットや吊り具システムを提供し、民間／商業用途、林業、建設、災害対応、オフショア作業など多用途向けに供給。たとえば、Onboard Systems の「TALON」シリーズは多くのヘリコプターモデルに対応し、最近では Bell 429 用の DUAL Cargo Hook システムが 2024年に FAA 認証を取得した。
