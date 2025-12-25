¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã°ÀÄ¼Ò¡¢µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡ÖÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ò¼Â¸½
¡¡¾¦¶È»ÜÀß¡¦⽂²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÃ°⻘¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑¡§⼩ÎÓÅý¡¿°Ê²¼¡¢Ã°⻘¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî¡¦»Ü¹©¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢³«È¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ¡Ç½À¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Æ°¤¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¤è¤ê½ç¼¡ÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷ÀÀ©ºî¿¦¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢½Ì¤ß¤ä¤·¤ï¡¢±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤µ¡¢Æ©¤±¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ°ÀÄ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ä¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÂÎ¸½¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æ¯¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¡¢Æ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Îºþ¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À©ºî¡¦»Ü¹©¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ä¥Ë¡¼¥º¤òÉý¹¤¯¼ý½¸¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤Î¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¥°¥ë¡¼¥×½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿µ¡Ç½À¡¦°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÇ½ª·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¾ÜºÙ
¡¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡§
½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù·Ú¤ä¤«¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
iPadÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿·Àß¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼ýÇ¼µ¡Ç½¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡§
¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÇØÌÌ¥´¥à¥¦¥¨¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿·Àß¤ä¡¢Æ©¤±¤Ë¤¯¤¤Ç»¿§À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¼Ò°÷¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£È¾Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡§
¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¦ÂÇ¹ç¤»»þ¤ÎÃåÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¡£ºÒ³²µé¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¯µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤«¤é¤â½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¤ËÉ´¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡§
½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ä¹ø¤Ê¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÉô°Ì¤ËÃßÇ®¡¦ÊÝ²¹ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÎäµ¤¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¡¢²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶õÄ´Éþ¡§
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë²Æµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢²ÆÍÑ¤Î¡ÈÀµÁõ¡É¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÄ¹Âµ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤â¥¦¥§¥¢¤â¡ÉTANSEI¡É¤ò¹þ¤á¤Æ
¡¦¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿µ¡Ç½Èþ¤È¡¢¡ÖÃ°¡ÊÀÖ¡Ë¡×¡ÖÀÄ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö¾ðÇ®¤È±ÑÃÎ¡×¤òÉ½¸½
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¡ÖÃå¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ü¥«¥é¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÃ°ÀÄRED¡×
¡¦¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤òÁ´ÌÌºÎÍÑ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥«¥ó»ß¤á¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¡ÖÃ°ÀÄRED¡×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ
¡¦Ã°ÀÄ¥Þ¡¼¥¯¤Î60ÅÙ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÆ§½±¤·¤¿ÀÚÂØ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ã°ÀÄ¼Ò¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½
¢£¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¡¢ÇËÂ»¡¦±ø¤ì¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥ÈÅù¤ÎÍýÍ³¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ØÄê¤Î¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ï»þ²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤êËÜ³ÊÅª¤Ë²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ó¼ý¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë(ÇÑ´þÍ½Äê¤Î¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¼êË¡)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿·úºà¡ØPANECO®¡Ù(¥Ñ¥Í¥³)¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSC¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ç¤Î¼«¼ÒÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤ÎÊÉºà¤ä¡¢Ã°ÀÄ¼Ò ´ØÀ¾»ÙÅ¹¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë·È¤ï¤ë½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç·Á¤òÊÑ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ã°ÀÄ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓÅý ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¶õ´Ö¤«¤éÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ËÃ°ÀÄ¡Ê¤¤¤í¤É¤ê¡Ë¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤³¤í¤òÆ°¤«¤¹¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥¦¥§¥¢ºþ¿·¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢½÷À¼Ò°÷¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤ä¡¢¹ó½ë¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¤Î¼Ò°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¼¡À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ°ÀÄ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡¡
¡¡¿·¤·¤¤¥¦¥§¥¢¤òÅ»¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¾ðÇ®¡ÊÃ°¡Ë¤È±ÑÃÎ¡ÊÀÄ¡Ë¤òÃí¤®¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¼Ò²ñ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125244/125244_web_1.png
¢¨¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ü¼èºà¡¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò¡¡¹Êó¼¼
Ã´Åö¡§ÀÐÌÊ¡¢»û¸Í
Tel¡§03-6455-8115
Email¡§pr-staff@tanseisha.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ã°ÀÄ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2025/post-68503
